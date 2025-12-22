源遠路2期人行道改善規劃完成 最快明年11月完工

基隆市政府持續推動人行環境改善政策，暖暖區源遠路第一期人行道改善工程在今年九月順利完工後，市府隨即展開第二期工程的規劃作業，經召開施工前說明會，蒐集地方居民與商家意見，將進一步提升整體步行品質。

市府工務處表示，源遠路第二期人行環境改善工程總經費約新臺幣三千九百多萬元，預計於明年一月底前動工，工期約九個月，若施工過程順利，最快可望於十一月完工。此次工程範圍涵蓋碇內加油站至暖碇路口路段，以及碇內國中前的源遠路一五二巷，並將與先前已完成的碇內國中通學步道串聯，形塑完整、安全的步行動線。

廣告 廣告

工務處指出，源遠路一五二巷因道路兩側缺乏人行道，長期停放汽、機車，影響學童通行安全，列為本次工程的優先改善重點。主要施工項目包括新建與拓寬人行步道、重新規劃碇內加油站前道路標線設計、電力與電信纜線下地工程，同時於周邊社區出入口增設左轉專用車道，以改善轉彎車輛影響主線車流的情形，提升整體交通秩序與行車安全。

工程將採分段施工方式，優先施作源遠路一五二巷，主線道路則於農曆年後進場，以回應地方需求；停車問題方面，已納入規劃，將於施工完成後劃設路邊汽、機車停車格，在改善行人安全的同時，也兼顧周邊交通與商業活動。