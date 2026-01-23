準人妻進軍暗黑界？「清純公務員」出道內幕曝：婚前找刺激

娛樂中心／吳宜庭報導



日本片商MOODYZ近日宣布一名新人「綾瀨真里亞（綾瀬まりあ）」正式出道，引發關注。綾瀨真里亞原為日本公務員，透過交友軟體認識現任未婚夫，雙方感情穩定並已訂下婚期。然而，她卻選擇在婚前以「半年為限」踏入成人產業，理由是希望在步入安定婚姻前，體驗截然不同的人生刺激，這樣的背景設定也成為片商主打的話題之一。









不過，對於「期間限定出道」是否真能如期引退，外界多持保留態度。AV評論人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中指出，過去不乏限定企劃最後轉為長期活動的案例，最具代表性的便是曾以「100天限定」出道的宮島芽衣，至今已出到六年仍持續活躍於業界。因此，他也提醒粉絲不必過度執著於半年期限，反而更值得關注的是這位新人的外型條件與實際表現。





從曝光的宣傳影片與形象照來看，一劍浣春秋形容綾瀨真里亞屬於「越看越有味道」的類型，指出她「手長腳長的是個衣架子」，且氣質清秀，帶有鄰家姊姊般的親和感，與常見誇張路線的新人生態有所不同。雖然目前尚未開設社群帳號，但其在作品中的投入度與表現成熟度，讓一劍浣春秋直呼：「高手啊」，視她為兼具外型與實力的潛力新人。此外，MOODYZ也預告，她將於2月17日正式推出出道作品，後續動向仍有待觀察。





