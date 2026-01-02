準備刷存摺！桃園住發處曝租金補貼將入帳 每月最高5000元

租金補貼相關問題可向桃園住宅發展處詢問。(圖/住發處提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

為減輕租屋族負擔，桃園市住宅發展處積極配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，全力加緊審核資格中，補貼款項預計本(1)月16日前陸續撥款入帳，申請符合資格民眾可留意存摺摘要，並透過專案網站掌握最新進度。

住發處表示，今(115)年度因執行新制轉換並納入舊案帶入審查機制，案件量眾多，申請案已高達9萬3000餘件，目前已核准約8萬件，其餘案件加速審理中；補貼金額將依據申請人條件如中低收入戶、單身或育有未成年子女等有所區別，每月每戶發放2400元至5000元不等，並按弱勢身分別計算加碼補助，申請者可至「300億元中央擴大租金補貼專案官方網站」查詢，若審核狀態顯示為「案件符合補貼資格」，款項將於1月16日前完成入帳。

115年租金補貼申請將陸續入帳。

住發處進一步說明，凡114年已申請通過，今年度仍符合補貼條件之案件，系統會自動將資料帶入115年度審查程序，由於年度審查案量龐大，內政部國土管理署己陸續分批將案件送至審核系統，市府將全力配合加速行政作業，確保在審查通過後能儘速銜接撥付，保障民眾權益。

住發處提醒，所有申請資格、補助條件及相關規範，均以中央最新公告內容為準，若對進度或資格有任何疑問，可多加利用「300億元中央擴大租金補貼專案問與答」專區，或電洽內政部國土管理署諮詢服務專線02-7729-8003，亦可撥打住發處專線03-332-4700分機6進行洽詢。