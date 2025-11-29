準備動手了？才剛和委內瑞拉總統通話 川普突宣告「關閉周邊空域」

國際中心／李紹宏報導

美國總統川普近日表示，正在準備對委內瑞拉涉嫌的毒品走私網路採取新行動，強調很快會展開「陸上目標行動」。今（29）日稍早外媒透露，兩國總統上周才通話，並可能將會面討論；川普晚間卻突然社群軟體X上發文，稱委內瑞拉空域以及該國周邊空域等將全面關閉，此舉引發網友熱議。

川普宣布委內瑞拉空域以及該國周邊空域將全面關閉。（圖／翻攝自X平台 @realDonaldTrump）

川普今晚在社群平台突PO文，「致所有航空公司、飛行員、毒販以及人口販子，請注意，委內瑞拉上空及周邊空域將完全關閉。感謝您對此事的關注！」

廣告 廣告

美國川普政府近期加強了針對南加勒比海地區的軍事部署，以打擊毒品走私。此外，川普政府還採取了重大行動，將由委內瑞拉高級軍官和官員組成的販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles），正式列為外國恐怖組織。

據《CNN》報導，川普總統曾在27日與軍人的通話，「近幾週來，各位一直致力於震懾委內瑞拉的毒品走私分子，他們的數量確實相當龐大。當然，現在經由海路走私毒品的情況已大幅減少。」

他接著宣布，「各位或許已經注意到，現在幾乎沒人願意再冒險利用海上路線運毒。接下來，我們將開始在陸地上攔截他們。陸上行動相對容易，而這很快就會開始。我們在此對他們提出警告：立即停止將這些毒物送進我們的國家。」

川普、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

事實上，《紐約時報》（New York Times）今日稍早才引述相關報導，指出美國總統川普上週與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）通話，雙方才討論美國會面的可能性；如今卻急速加大對委內瑞拉的制裁壓力。這是否意味著，美國既在給予一線「外交窗口」，也在為進一步的軍事或安全行動做事前鋪排？目前尚無官方說法確定。

更多三立新聞網報導

老婦霸佔錢嗆「撿到就是我的」！女同學淚崩下跪 影片曝光網罵爆

賴清德和學生合照「超萌1動作」曝！網全被甜暈：不愧是威廉總統

蔡正元嗆「陸客減少害奈良鹿都餓死」！他1句話打臉：都別來最好

新颱風最快今晚生成！專家吳聖宇曝「罕見路徑」：史上第一例

