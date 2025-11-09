準備北轉！鳳凰颱風來勢洶洶 氣象署：預估明午後發布海警

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

中度颱風「鳳凰」來勢洶洶，預計將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員張承傳今（9）日上午說明，預計鳳凰颱風下週二（11日）、下週三（12日）逐漸北轉，但其往北朝台灣海峽過程中強度會減弱，預估下週三接近台灣海峽時有機會變成輕度颱風，而明（10）日中午過後可能會發布「海上颱風警報」。

目前鳳凰颱風上午8時在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，預計今晚到明天逐漸通過呂宋島，並在明天經過南海後，後天與大後天逐漸北轉朝台灣海峽接近，之後再往東北方向移動。

此外，從颱風路徑潛勢預報來看，鳳凰颱風維持中颱等級，今天白天之前會逐漸朝呂宋島陸地接近中，有機會達強颱；預計今晚就會登陸呂宋島，明天就會進入南海，但因進入呂宋島時就會受到地形破壞，強度就會減弱為中颱。

張承傳表示，預計鳳凰颱風11日、12日逐漸北轉，但其往北朝台灣海峽過程中強度會減弱，12日預計接近台灣海峽時有機會變成輕颱；至於13日會逐漸往東北方向移動至台灣東北方的海面，此時強度有機會減弱為熱帶性氣壓，甚至成為溫帶氣旋。

今日天氣。（圖／氣象署提供）

針對今日天氣方面，張承傳說，今天天氣相對穩定，上半天大多是多雲到晴，但下午隨東北季風增強， 因此在迎風面的基隆北海岸、大台北地區、東北部地區降雨機率會增多，而花東、恆春半島則有零星降雨，桃園以南大致偏多雲到晴；溫度方面，今天各地呈現舒適溫暖，白天高溫在西半部、台東都有30到33度，花東、宜蘭則為27到28度。

未來降雨趨勢部分，張承傳提到，10日、11日會受到東北季風與颱風外圍環流影響，主要在基隆北海岸、大台北地區、東半部地區、恆春半島會有機率發生大雨或豪雨；共伴效應影響下，大台北地區、宜蘭、花蓮也有機會出現局部豪雨等級以上的降雨，至於桃園以南也會有局部短暫陣雨。

直到鳳凰颱風12日會逐漸靠近台灣，風向逐漸轉偏西南及南風，因此大雨與局部豪雨會轉移中南部與花東地區，而位於背風面的北部東北部有機會趨緩，會出現局部短暫陣雨；13日鳳凰颱風位置大致移動台灣東北方海面，強度會減弱成熱帶性低氣壓，隨後變成熱帶氣旋，各地雨勢有機會再趨緩，也因風向轉東北風為主，中部以北、東北部則會有短暫降雨。

降雨預測圖。（圖／氣象署提供）

下週五（14日）、下週六（15日）風向則轉為東北風，天氣型態變為傳統型東北季風降雨，因此在北部、東北部、東部會有局部短暫陣雨，花東、恆春半島則為零星降雨，其他地區則為多雲到晴天氣。

今、明風浪預測圖。（圖／氣象署提供）

張承傳也說，今明風浪會增大，包括台南以北、基隆北海岸、台東、各離島有機會出現平均風6級或陣風8級以上的強風，特別是明天的苗栗、台中、彰化、澎湖、恆春半島有機會平均風9級、陣風11級以上強風；各海面風浪明天也會明顯增大，海面周圍附近風浪有機會達4到6公尺，南部則有機會出現6公尺以上浪高。隨著颱風於11日、12日接近，風浪有增強趨勢。

氣溫趨勢圖。（圖／氣象署提供）

氣溫趨勢方面，張承傳也提到，今天屬舒適溫暖，但明受東北季風及降雨關係，先是北部逐漸轉涼，高溫再度掉到23、24度，北部低溫的前期則維持22度，而北部下週六則有機會到20度；明日花蓮也會轉涼，因此高溫會掉至23、24度，後期則為24度；中南部地區明天還有機會出現30度以上高溫，但之後隨降雨影響，溫度也會降至26到28度之間。

此外，張承傳補充，預計明日中午過後會發布「海上颱風警報」，而鳳凰颱風接近台灣陸地時強度會減弱，有機會變成輕度颱風，甚至越來越弱。

