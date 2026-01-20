即時中心／潘柏廷報導

國民黨主席鄭麗文上任後，已經明確表態盼今年（2026）上半年能見到中共總書記習近平，而在鄭習會時間確定前，現在更傳出許久未辦的「國共論壇」將在今年1月底成行，而國民黨副主席蕭旭岑等藍營高層，也將在北京會見中國官員。對此，鄭麗文今（20）日拜訪前總統馬英九後也表態了！





鄭麗文今日下午拜訪馬英九後接受媒體聯訪，就國共論壇切確時間一事，鄭麗文則稱，希望能夠在現在兩岸兵凶戰危、全世界高度關注下，國民黨一定要負起歷史的重責大任、扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰、化解；同時為了能夠舒展現在非常緊繃的局勢，因此希望能夠積極推動兩岸交流與對話。

至於第一次智庫論壇、交流的活動，她則說，等到具體確定時間之後，一定會在第一時間正式召開記者會，向大家宣布、公布。

她稱對於未來兩岸的交流，相信在多數台灣主流民意的高度期待，因為這牽涉不只是下一代人不願意上戰場，而台灣戰後如此偉大的經濟、民主的成就，更不應該是戰爭而毀於一旦。

鄭麗文又說，現在來自於民間期盼很高，國民黨不能畏首畏尾，更不能逃避歷史的重責大任，「我也相信來自民間越來越高度的期待與支持，因此大家可以放心，相信到目前為止，都可以感受到北京的善意與誠意」。

最後，鄭麗文更稱，希望這次的破冰能夠讓兩岸走向和解與和平的道路，不只台灣主流民意的期待，也是國際社會的期待；現在國際社會如此動盪的時刻，希望兩岸能發揮定海神針的穩定效用，能夠讓大家在混亂局勢下，看到和平的希望。

原文出處：快新聞／準備和中國接觸？國共論壇傳1月底北京舉辦 鄭麗文表態了

