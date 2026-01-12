準備回島！《動物森友會》3.0＋Switch 2版 新飯店、夢之島登場

（記者石耀宇／綜合報導）萬眾期待的《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing: New Horizons）Ver 3.0大型更新與全新Nintendo Switch 2 Edition將於15日正式推出。任天堂指出，此次內容更新和新版主機安排將同時上線，全方位提升玩家遊戲體驗與社交互動方式。

圖／《集合啦！動物森友會》Ver 3.0大型更新與全新Nintendo Switch 2 Edition將於15日正式推出。（翻攝 任天堂官網）

本次更新最大亮點之一不僅是內容規模大幅擴充，也全面強化硬體效能。Switch 2 版本將支援 4K 解析度顯示，並活用新主機獨有功能，包括 Joy-Con 2 的滑鼠操作模式與內建麥克風，讓室內佈置、島嶼建設與互動操作更加直覺流暢。

在多人連線方面，若所有玩家皆使用 Switch 2 版本，連線人數上限將從原本的 8 人提升至 12 人同時遊玩。此外，若搭配另售的 USB 攝影機，玩家影像還可直接顯示於畫面中，讓朋友能「面對面」一同遊玩，進一步強化社交體驗。

Ver 3.0 更新內容方面，官方公布將新增全新設施 「迎賓海景飯店」，由河童航平一家經營。玩家可協助設計不同主題的客房與公共空間，完成後可獲得「飯店禮券」，用以兌換限定家具、紀念品與專屬商品。飯店同樣支援 amiibo 功能，可邀請特定 NPC 或小動物入住，甚至能設計出租服裝搭配，替旅客打造難忘回憶。

圖／《集合啦！動物森友會》Ver 3.0將新增全新設施 「迎賓海景飯店」。（翻攝 任天堂官網）

另一項重點新系統為 「夢之島」 功能。玩家最多可建立三座專屬夢境島嶼，完全不受原島限制，自由調整地形、公共工程、橋梁與斜坡，並能設定固定的時間與天氣。夢之島可邀請自己島上的居民登場，也可作為拍攝場景或主題樂園使用，讓創意發揮不再受限。

針對老玩家長年反映的整理不便問題，本次更新也新增 「重置整理中心」。該設施可讓玩家一次性清空整座島嶼重新規劃，或僅整理指定區域，清除的物品將自動送入倉庫。配合此次更新，收納空間上限也將分階段提升，最終可擴增至 9,000 格，並正式加入「批量製作」功能，大幅減少重複操作的時間成本。

此外，3.0 更新也加入大量聯名與系列道具，包括任天堂本家與 LEGO 系列物品；透過 amiibo，玩家還可解鎖 《薩爾達傳說》 與 《斯普拉遁》 系列家具與服裝。官方也同步新增新島民角色，《薩爾達傳說》系列將有「丘栗」與「米涅魯」登場，《斯普拉遁》系列則由「霓莎」與「瀰莎」造訪玩家島嶼，進一步豐富島嶼生態。

圖／玩家還可解鎖 《薩爾達傳說》 與 《斯普拉遁》 系列家具與服裝。（翻攝 任天堂官網）

任天堂表示，所有已購買原版遊戲的玩家皆可免費更新至 Ver 3.0；若欲體驗 4K 畫質、擴充連線與 Switch 2 專屬操作功能，則可選擇付費升級，或直接購入包含完整內容的 Switch 2 版本。

