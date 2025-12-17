準備回竹市府！「退民眾黨17個月」高虹安親曝回歸時機「1事」最重要

記者羅欣怡／新竹報導

還在停職中的新竹市長高虹安，今（17日）出席二審宣判後的第一個行程，高虹安整臉笑意，對媒體問題有問必答，雖然還沒收到內政部復職公文回函，但也說希望「愈快愈好」，至於何時回歸民眾黨，她也給了初步規劃。

高虹安一身套裝出席新竹市十校藝術聯展活動，這是她在二審宣判後的第一個行程，從下車開始，里長們夾道歡迎，高虹安更是一臉藏不住的笑意，不斷揮手致意。

何時回歸民眾黨，高虹安表示「復職」是現在最重要的事。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安指出，這個復職也等了非常長一段時間，在停職時間也沒忘記對新竹市還有很多責任，尤其是在市長任內，從選市長、反罷免投票，自己身上等於背負兩次選民託付的責任，「對我而言，我希望能趕快盡快的回到市府工作、正常生活，讓市民感受到安定的新竹，這是最重要的。」高虹安也說，目前沒收到內政部的回函，早上劉部長有說會盡快處理，「相信很快就會有好的消息。」

由於高虹安因涉貪污詐領助理費，在2023年8月14日被起訴，同年9月19日就遭民眾黨停權；隔年7月26日一審宣判，依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，內政部隨後依法予以停職，高虹安也在判決公布後宣布退出民眾黨。

二審判決後，除了復職時間受到關注，何時回歸民眾黨外界也都在看，針對這個問題，高虹安今日也說，還沒有跟黨內進行討論，目前最重要的就是趕快回到市政崗位，趕快將政見依序兌現是最重要的，黨籍的部分沒討論也沒思考，再次強調「回到市長崗位是最重要的事情。」

