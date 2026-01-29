準備好了？春節醫院開診率70% 健保署曝「UCC執行情形」

記者簡浩正／台北報導

行政院長卓榮泰25日前往桃園大園敏盛醫院訪視UCC計畫落實情形。（圖／行政院提供）

解春節急診壅塞，衛福部準備好了？今年農曆春節假期長達9天，外界擔心重演去年急診壅塞慘況，衛福部長石崇良今（29）日表示，衛福部祭出健保加成獎勵後，就目前掌握，今年不管醫院或診所回報的開診率已比去年提高，「醫院開診率超過7成、診所也有地方超過1成」，今年春節期間「醫療服務量能會比去年提高」；健保署也表示，健保假日輕急症中心（UCC）執行至今，以台南每月約800人次為最、台北每月約40人次最低，就醫疾病以呼吸道症狀最多，後續會進行盤點並檢討。

衛福部長石崇良今表示，預期今年年假期間的醫療服務量能會比去年提高。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日上午出席立院衛環會，就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」暨「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。他會前接受媒體聯訪回應上述議題。

石崇良說，衛福部上週正式宣布提高春節長達9天的年假期間， 健保部分有各項的加成獎勵，包括開診、收治住院及急診等獎勵，雖然目前還在調查最新開診情形當中，但看起來開診已確實比去年提高。「以去年為例，大概以除夕、初一至初三的開診率最低，今年看起來，醫院開診率都超過7成以上，診所也在提高、有地方已超過1成」，預期今年年假期間的醫療服務量能會比去年提高。

UCC去年11月上路，有民眾上門就醫諮詢。（圖／記者簡浩正攝影）

至於UCC部分執行情況，健保署長陳亮妤日前表示，此由健保署進行方案規劃和經費支持，地方衛生局選點，當地衛生局更清楚醫療量能，目前健保署資料顯示各地量能不一，最多台南每月約800人次，最低台北每月約40人次，台北兩個點地理位置較近，四月份會對此進行盤點並檢討。

另，以114年12月資料分析，三個就醫科別中，外骨科就醫人數佔約54 %，內兒科佔約46 %。就醫疾病以呼吸道症狀最多，約42%、簡單傷口約12%、腸胃道症狀約11 %、小兒急性不適約4.9 %、發燒約4.7 %。

健保署長陳亮妤（右）回應春節醫療整備情形。（圖／記者簡浩正攝影）

為避免去年急診壅塞情況重演，衛福部今年提前啟動春節醫療備戰。衛福部日前說明，從1月31日至3月1日推動春節整備專案，四大策略包含：一、提早因應，設有急診監測7項指標強化調度；二、患者分流，開設傳染病特別門診、UCC，同時獎勵基層診所開診；三、擴充春節醫療量能，健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診；四、強化區域聯防，透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。

春節期間假日輕急症中心也將提供7天服務（除夕2/16、初五2/21未開診），目前台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地共設有13處UCC，開診科別包含內科、兒科、外科（含骨科），可處理感冒、腸胃不適、扭傷拉傷、輕微外傷等非急重症問題。行政院長卓榮泰本月25日時，也前往桃園大園敏盛醫院訪視UCC計畫落實情形。

