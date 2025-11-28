準備好了！楊瓊瓔宣布投入台中市長黨內初選 喊話要延續盧秀燕建設

2026年9合1選舉，有意參選的各黨政治人物也紛紛摩拳擦掌，準備加入這場大戰，今（28）日晚間，國民黨籍立委楊瓊瓔也宣布加入黨內台中市長初選，並向所有台中市民朋友報告自己準備好了。

楊瓊瓔稱自己從24歲起就擔任台中的民意代表，歷經兩屆省議員，七屆立法委員，並曾受現任台中市長盧秀燕邀請赴任副市長一職，表達自己對台中有非常深刻了解。

楊瓊瓔提到，許多市民朋友勸她參加黨內台中市長初選，「謝謝大家的支持與肯定，向所有台中市民朋友報告：我準備好了！」

楊瓊瓔也表示，未來也會推出相關的市政願景，「延續盧市長的市政建設，希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。」

