準備好了！民進黨明提名鄭朝方參戰新竹縣長 賴清德親授帶
民進黨新竹縣長提名幾經波折，綠營原定3日舉行選對會拍板徵召竹北市長鄭朝方參選，但前一天因空軍T-34教練機墜毀，2名飛官不幸殉職，順勢將提名延期。據了解，民進黨將於明天（10日）上午召開選對會，正式宣布徵召鄭朝方參選新竹縣長，並送下午中執會通過，會後亦將舉行提名記者會，由總統暨民進黨主席賴清德親自綬帶。
2022年鄭朝方為民進黨攻下「全國第一大鄉鎮市」竹北市，4年來市政治理成績有目共睹，外界認為鄭若拚連任絕對可以守住。不過黨內高層屬意鄭朝方轉戰新竹縣長，從去年底至今，賴清德等黨高層多次力勸，還有人拿出鄭朝方大贏藍營對手徐欣瑩的內參民調鼓勵鄭參選，但鄭仍未直接點頭。
日前一度傳出綠營高層對鄭朝方遲不點頭態度反感，可能與時代力量黨主席王婉諭合作。惟據了解，鄭朝方日前已向黨內點頭，將於明天選對會上討論拍板，並送下午中執會通過。
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