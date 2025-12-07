即時中心／徐子為報導



國民黨籍台北市議員應曉薇涉入關說京華城容積弊案，近日獲交保，外界關注她是否還會再戰2026拚連任市議員。不過，昨（6）日應曉薇的女兒應佳妤鬆口表示接棒「準備好了」。不過，她在討論社群平台「小紅書」因涉詐又「已讀不回」，而被台灣封鎖時，她一句「原來台灣是一個極權國家」失言大翻車炎上，讓她要緊急再出面滅火澄清。





小紅書因涉1700餘件詐騙案，卻不在台灣落地，也不配合政府調查，被內政部裁定暫時封鎖一年。消息公布後，應佳妤在社群平台Threads連續拍片談論此事，抱怨自己平時在小紅書上看的多是穿搭、旅遊、食譜等主題，反倒是臉書幾秒就能刷到詐騙訊息，質疑為何「安安靜靜分享生活的小紅書」反而先被處理。



昨（6）日她再度上傳自拍影片稱，她在英國留學時以為台灣是民主國家，「沒想到回來後發現原來台灣是一個極權國家」，還說在台灣上網竟需開VPN，「回家後比出國更需要VPN」。



不料應佳妤此言一出，卻瞬間引爆網友怒火，網友紛紛留言稱「妹妹，你先查查極權國家是什麼意思」、「你說錯了，在台灣手機上網並不需要VPN，只是上被中共審查過濾的洗腦詐騙平台才需要VPN。請更正事實，注意符合邏輯，謝謝」、「然後妳還想要在極權國家台灣參選？」、「貪污洗錢拿水沖遊民，去英國留學嫌棄台灣，你跟你媽真的是一家人」、「英國留學你跟我說愛小紅書，我就勸你不要浪費錢去英國了」、「這個天氣你媽沒拿水潑你就該感恩了好嗎？」



面對網上反彈聲浪，應佳妤今天趕緊回應，稱影片中的極權國家「只是誇飾的比喻」，是她表達對民主現況的擔憂，並非真的認為台灣淪為極權。她坦承，真正的極權國家會全面控制思想、媒體、私人生活與經濟，而台灣明顯不符合；她澄清，是近期的現象讓她覺得民主正面臨壓力。



應佳妤強調，影片原意只是想提醒大家留意變化，而非挑起衝突，「如果表述讓部分人不舒服，我理解」，並強調最近頻繁解釋，「希望懂的人懂」。

廣告 廣告









原文出處：快新聞／準備好代母出征？ 應曉薇女兒批台灣「極權國家」大翻車急澄清

更多民視新聞報導

賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告

香港立法會選舉民眾不買單！投票率僅15% 官方逮4人控「煽惑罷投」

迴力鏢？國民黨竟要賴瑞隆退選 她怒挖「這藍委」兒吸毒黑歷史

