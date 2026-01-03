準備好接棒了！邱議瑩喊「我沒派系但不是孤鳥」力拚戰勝柯志恩

即時中心／黃于庭報導

民進黨近期積極布局2026大選，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑均有意競選高雄市長，黨內初選進入最終決戰時刻，提名政見會於今（3）日登場。邱議瑩說明多項願景，強調自己雖然無派系，但是不是孤鳥，她會是最強的高雄隊長；同時懇請高雄市民，做出最正確也最有智慧的選擇，她是最能接棒現任市長陳其邁，且開創新未來的人。

「我們要選一個最能帶領高雄，最有整合能力的候選人」，邱議瑩表示，去（2025）年11月30日，她在鳳山舉行大造勢，現場有來自社會各界、橫跨市區與縣區的好朋友，都來幫忙加油；她也要感謝民進黨籍的高雄市議長康裕成、無黨籍的副議長曾俊傑，以及不分派系與政黨的議員夥伴們一同前來參加；還有前行政院長蘇貞昌，以及市長陳其邁的競選團隊和後援會幹部，大家都來站台。

因此，邱議瑩強調，她雖然無派系，但是自己不是孤鳥，她最會團結高雄隊，會是最強的高雄隊長，初選後也最能整合民進黨，以及大選最能夠戰勝柯志恩的候選人。2026年選舉不但市長要贏、里長要贏，議員也要贏，議會過半，「請相信民調第一的我，是最強的母雞，帶領高雄隊贏得大滿貫」。

政策方面，邱議瑩指出，要能帶領高雄隊的，必須是最有前瞻策略方向的人，她已經舉辦6場政策發表會，提出數十項政見，也是率先提出政策白皮書的候選人。提出興建24小時的「南星新機場」，並結合高雄港，打造「30分鐘海空互轉基地」，讓高雄能夠「貨暢其流」、「觀光升級」。而現有的小港機場區，也將用都更的方式，成為多功能新創園區，迎來商業發展新契機。

另外，邱議瑩也要延續陳其邁的AI基礎建設，將啟動「AI創世紀任務」，希望在5年內新創十萬個優質工作機會，讓高雄成為台灣 AI 科技的重鎮，各行各業都能夠賺大錢。她更將推動「6環6線」路網，加速捷運、輕軌、快速道路的建置，縫合城鄉差距；未來希望能串連台南、屏東，打造「大高雄30分鐘生活圈」。

「高雄要贏，當然也要有最溫暖的照顧，讓每位市民都可以安居樂業」，在照顧新生兒部分，邱議瑩提到，如果自己當市長，將為每位新生兒開立3萬元的「希望帳戶」，並委託專業機構投資高雄的績優公司或是台灣的ETF，讓孩子在18歲時，就擁有人生第一桶金，投資孩子就是投資高雄的未來。

此外，邱議瑩也要擴大增設24小時的臨時托育中心，讓3班制或多元工作型態的父母，都能夠安心托育；同時提出百億挺青年計劃，「我就是高雄青年最堅實的後盾、讓高雄青年勇敢實現夢想」。

照顧長輩方面，邱議瑩經過對高雄財政的精打細算，帶頭提出敬老卡加碼到1個月1000點，鼓勵長者多多利用公車、捷運、去藝文場館、去運動，未來也可以折抵醫療掛號費，從新生兒、青年到長輩，要用最溫暖的照顧，帶領高雄繼續贏。

「我對於高雄未來的想像還有很多」，邱議瑩進一步說明，像是演唱會經濟升級到2.0，擴大觀光效益；全力推動母語、外語、程式語言的扎根，培育跨領域的人才；積極培養在地的藝文團隊，讓藝文表演越在地、越國際、越精彩；大巨蛋的規劃結合造鎮計畫，創造市府、球團、球迷、產業一起贏；結合高科技，打造更緊密的醫療與社會安全網；並且發展氫能與潔淨能源，讓高雄成為新能源經濟大城。

最後，邱議瑩強調，高雄轉型充滿著挑戰與艱辛，而我們已經走在正確的道路上，一定要選對的人，走對的路。要懇請高雄市的市民，做出最正確也最有智慧的選擇，我是最有戰力、最有整合能力、提出最多政策願景、也是最能接棒陳其邁，開創新未來的人。





