即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨立委蘇巧慧確定獲得提名競選新北市長，未來有望與國民黨籍台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌正面對決。對此，蘇巧慧今（9）日回應，參選市長是她自己的志願，跟對手是誰其實沒有相關，她我會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任，最能給城市帶來新意的參選人。





今早9時45分，蘇巧慧、民進黨新北市議員翁震州等人，前往新北市新莊區的丹鳳國小風雨操場，出席由同黨立委吳秉叡所主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，相較於民進黨而言，新北的藍白人選好像還沒敲定，您自己會預設哪一位候選人來當您的對手嗎，像是黃國昌獲李四川？

蘇巧慧指出，她準備參選新北市長已經有一段時間，而且非常努力，不管是持續在國會問政，或提出地方政見，甚至是勤走基層，都是為了希望在2026年贏得一個服務全新北市民的機會。

她強調，「我想這是我自己的志願，跟任何其他有多少人、有什麼樣的人出來成為競選的對手，其實沒有相關，所以我會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任，最能夠給城市帶來新意的候選人」。

至於針對籌組最強團隊的進度，蘇巧慧則透露，他們的團隊一直以來其實都有很多優秀的年輕人在加入；同時也有很多資深的前輩走在前面，「帶領著我們在各項的事務上面為我們做把關，做意見的討論」。

她並舉例，像自己身旁的學長吳秉叡、後進翁震州，「其實光是這樣看得出來，就是已經是三代的政治工作者，這樣講有點不好意思啦！」

蘇巧慧說，他們的團隊本來就是資深的、年輕的同時都會一起存在，未來她也會廣納各界，不管是已經有政治經驗的，或是這一次第一次想加入這麼大的公民運動為社會一起奉獻的年輕人，「我們都非常非常的歡迎」。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／準備好與李四川、黃國昌對決？ 蘇巧慧發聲了

更多民視新聞報導

誰能擊敗柯志恩？最新大數據分析曝光 賴瑞隆最穩、「這人」最暖

新北市府擬調整耶誕城 蘇巧慧曝3期許：讓交通紓解順暢

豪雨警戒！馬太鞍溪恐再現新堰塞湖 林保署推估下游流量曝光

