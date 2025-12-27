準備好跨年了嗎？專家揭看見「元旦曙光」機率

下週受東北季風增強影響，恐有一波較強冷空氣南下。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著2026年即將到來，中央氣象署表示，未來一週受冷氣團與東北季風交替影響，大陸冷氣團於今（27）日逐漸減弱，但北部及東北部天氣仍偏涼，中南部日夜溫差明顯。氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，下週受東北季風增強影響，恐有一波較強冷空氣南下，北部及東北部地區降雨機率增高，但降雨量擴大至東部地區，使東部雲量增多，因此要見到元旦第一道曙光的機率相對是偏低的。

氣溫回升與降雨熱區

中央氣象署表示，從28、29日開始，北部及東北部氣溫回升，但各地早晚仍涼，新竹以南日夜溫差較大。降雨主要集中在基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區，東南部與恆春半島亦有零星短暫雨，其中28日東北部地區須留意局部較大雨勢發生的可能。

跨年前後天氣變化

到了下週二（12月30日），東北季風略為增強，北部及東北部氣溫小幅下降；但從跨年至明（2026）年1月2日左右，持續受到東北季風影響，各地早晚偏涼。桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率較高，其餘地區大多維持多雲到晴的天氣型態。

跨年夜、元旦天氣重點

下週三（12月31日）是跨年夜，林得恩表示，受東北季風增強影響，台灣北部及東北部地區降雨機率明顯提高，中南部山區也有零星陣雨出現。這波水氣在元旦過後，隨著環境風場調整，降雨範圍將進一步擴大至東部地區，由於東半部雲量偏多，想在元旦（1月1日）迎接第一道曙光，機率是偏低的。

廣告 廣告

整體而言，在跨年夜至元旦期間，北部及東北部天氣偏濕偏涼，其它地區則以多雲到晴為主，不過早晚溫差明顯。氣象單位指出，下一波較強冷空氣預計在元旦過後南下，強度不排除達到寒流等級，後續發展仍有待持續觀察。

更多東森新聞報導

今晚低溫探10度 東北部、恆春有雨！跨年夜天氣穩定

還沒冷完！東北季風「這天」報到 週末雨彈炸全台

全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片

