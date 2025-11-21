準備好「犧牲孩子」發言捅到馬蜂窩! 法最高將領遭各黨派領袖「圍剿」

法國外籍兵團。(示意圖) 圖 : 翻攝自X

[Newtalk新聞] 據《法新社》和《法蘭西24》消息，當地時間 20 日，法國最高將領、軍隊總參謀長法比安·曼東（Fabien Mandon）的發言，在全法引發軒然大波，遭到了法國各黨派的一致強烈反對。

當天，曼東在對地方市長發表講話時警告，法國必須準備好「犧牲孩子」以應對來自俄羅斯的威脅。

曼東表示，法國擁有擊敗俄羅斯的經濟和人口實力，但社會缺乏對抗威脅的「精神力量」。

「我們擁有所有知識、經濟和人口實力，以威懾莫斯科政權進一步冒險，」曼東稱 : 「我們缺乏的是接受痛苦以保護我們身份的精神力量，而你們在此有重要作用。」

法國援烏的外籍兵團已經抵達烏克蘭前線。 圖 : 翻攝自鋒芒FM

曼東繼續表示：「讓我們開誠佈公地講，如果我們的國家不願接受失去孩子，不願因優先國防生產而經濟受損，那我們將面臨風險。」

《法新社》稱，自俄烏衝突以來，法國等歐洲國家一直通過增加武器供應支持烏克蘭，但始終堅稱未直接參與衝突。包括總統馬克宏在內的法國官員多次警告，若俄羅斯獲勝，可能進一步擴張。法國政府試圖讓民眾為可能需要犧牲的戰爭或危機做好心理準備，但該警告難以深入人心。

不過，曼東有關「做好犧牲孩子」的說法，在法國引起巨大輿論爭議。

法國左翼政黨「不屈法國」黨領導人讓-呂克·梅朗雄堅決反對曼東的觀點。他在 X 平台上寫道：「曼東無權邀請市長或任何人參與未經總統、政府或議會決定的戰爭準備，也無權預判因外交失敗導致的犧牲。這些並未徵求公眾意見！馬克宏在哪裡？為何允許這種情況？」

烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克宏 17 日簽署陣風戰機軍購協議。 圖：達志影像/美聯社

法國極右翼政黨「國民聯盟」副主席路易·阿利奧表示 ： 「人們必須準備為國犧牲。但戰爭必須是正義的、被理解的，或是國家生存岌岌可危的必要之舉。我認為沒有多少法國人願意為烏克蘭去死。」

法國共產黨領導人法比安·魯塞爾提到了遍佈全法的 5.1 萬個戰爭紀念碑。他稱：「這還不夠嗎？支持國防，但絕不接受令人難以忍受的戰爭狂熱言論！」

法國尼斯市長、馬克宏執政聯盟中右翼政黨「地平線」成員克利斯蒂安·埃斯特羅西表示：「這太離譜了。參謀長的職責是讓國家如此擔憂嗎？這是軟弱的表現。」

法國給烏克蘭幻象 2000 戰機援助烏軍對抗俄軍。 圖：翻攝自 騰訊網 星球調研室

歐盟堅定援烏反俄，但俄烏衝突仍未見停息跡象，對烏援助像是「無底洞」。歐盟委員會估計，今年歐盟國防開支將達 3,920 億歐元，幾乎是俄烏衝突前的兩倍，預計未來十年國防開支將達 3.4 兆歐元。為此，歐盟計畫將長期國防和航太預算增至 1,310 億歐元。

近來，歐盟發覺自家「實在是沒餘糧」了，終於決定對俄羅斯資產下手。目前，歐盟正尋求使用俄羅斯被凍結資產向烏克蘭提供 1,400 億歐元貸款，但由於比利時提出反對意見，歐盟已將相關討論推遲到 12 月。

