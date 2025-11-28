準備對委內瑞拉動武？ 川普：打擊陸上販毒目標的行動「很快就會開始」

美國總統川普周四（27 日）對美軍士兵進行感恩節通話，期間提及針對委內瑞拉的毒品走私打擊行動，並暗示打擊陸上目標的行動「很快就會開始」。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期以打擊毒品走私為由，積極加強針對南加勒比海地區的軍事部署，並將由委內瑞拉高級軍官與官員組成的販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織。同時，川普也在周四（27 日）與美軍官兵通話時，宣布將針對委內瑞拉的毒品走私管道採取新行動，並暗示打擊陸上目標的行動「很快就會開始」。

美國《CNN》揭露，川普 27 日向美軍官兵發表感恩節通話，並談及美國在加勒比海地區軍事行動等話題。川普認為，在美軍士兵的積極努力下，委內瑞拉販毒集團已幾乎無法透過海上通道走私毒品，「你們可能已經注意到，他們開始不願意透過海運發貨，我們接下來也會阻止他們通過陸路運輸。」

川普表示，比起阻斷海上通道，「阻止販毒集團透過陸路運輸走私毒品將更為容易，我們將很快發起相關行動」。川普也強調，他將會透過相關行動，向委內瑞拉釋放出明確的警告訊息：「停止像我們的國家輸送毒藥」。

該報導分析認為，川普的相關言論，象徵著白宮已決定好未來對委內瑞拉的行動方針，推測川普團隊做好了對委內瑞拉發起新一輪軍事行動的準備。

該報導指出，雖白宮在 11 月下旬將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以及用來形容委內瑞拉政府腐敗的犯罪組織「太陽集團」認定為外國恐怖組織成員，並針對馬杜洛的海外資產實施制裁，但該項決議並未授權美軍使用「致命武力」對委內瑞拉發動攻擊。

另外，該報導也補充，一位川普團隊成員曾在一次本月舉行的秘密會議中，向國會議員坦承，稱川普目前沒有針對委內瑞拉境內目標發動襲擊的計畫，也沒有任何法律依據支持白宮對委內瑞拉的陸地目標發起攻擊。但仍有消息人士認為，現階段，無法排除美國政府未來對委內瑞拉發起任何潛在行動的可能性。

該報導總結指出，截至目前為止，美國川普政府持續透過各種行動，試圖避免國會介入美軍在拉丁美洲發起的軍事行動。甚至有一名司法部高級官員於本月向國會議員透露稱，美軍可在不經過國會批准下，對涉嫌販售毒品的相關人士實施「致命打擊」，甚至可以不受到《戰爭權利法案》中，要求聯邦政府與立法單位合作的約束。

