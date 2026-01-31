準備就戰鬥位置了？ 李四川突發文談「新北城市願景」

台北市長李四川。（資料照片）

2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨尚未確定人選。台北市副市長李四川被認為是國民黨新北市長有力候選人，他也說過黨需要的話不排斥承擔。李四川今（31）日在臉書分享內湖樂活夜櫻季照片，表示希望新北市「是一個更有花的城市」，引發聯想。

北市「2026樂活夜櫻季」30日在內湖樂活公園正式展開，活動至2月22日。李四川在臉書發文行銷樂活夜櫻活動，表示櫻花雖然只開了兩成，但花蕾飽滿，春節前滿開,一定美艷，請大家搭捷運來賞夜櫻。他接著說，「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」

李四川這番話引發聯想，此文一出也引來許多網友留言表達支持他參選新北市長，「未來新北市長川伯說的很好，有花的城市才有品味，歐洲就是如此，加油」、「川伯最棒！新北需要您」、「唯一支持的新北市長人選」、「新北需要川伯，川伯篤定當選」。

國民黨遲未推出參選下屆新北市長的人選，原本預計1月底前協調李四川及新北市副市長劉和然，但迄今「只聞樓梯響」，外界仍持續靜候人選何時出爐。

