準備引進美軍核武以對抗中國？日本首相高市早苗據傳將修改「無核三原則」

正當韓國政府獲得美國川普政府許可，可正式批准建造核動力潛艦計劃，並支持韓國取得鈾濃縮及乏燃料後處理能力時，過去被視為是二戰末期長崎、廣島「核爆」受害者的日本，據傳日本首相高市早苗，正打算利用修改日本「國家安全保障戰略」等三份安保相關文件，對實施已久的「無核三原則」進行修改，此舉恐引發東亞局勢進一步升高。

何謂「無核三原則」？

日本共同社15日推出獨家報導指出，「無核三原則」是日本的基本核子武器政策，即「不擁有、不製造、不運進」核子武器。在現行的日本國家安保戰略中也寫明，日本政府「堅持『無核三原則』的基本方針，今後也不會改變」。

但多名日本政府消息人士14日向共同社透露，高市早苗正在探討伴隨修改國家安全保障戰略等三份安保相關文件的機會，對「無核三原則」進行修改，理由是「不運進」核子武器的概念，有可能減弱美國核武嚇阻力的實效性。

但報導認為，如果高市政府實現修改，則是對日本戰後安保政策的更改。日本作為唯一在戰中遭到核爆的國家，一貫推進的邁向「無核武世界」的舉措有可能倒退，且高市此舉，必然引發國內外批評。

由川崎重工製造、日本自衛隊大鯨型6號潛艦「蒼鯨」14日正式下水。（翻攝自防衛省裝備廳粉專）

歡迎美軍在日本部署核武？

據相關人士透露，高市早苗重視日本已批准了《不擴散核武器條約》（NPT），有意繼續堅持「無核三原則中」的「不擁有」與「不製造」核武。但是她擔憂如果遵守「不運進」原則，那麼就無法允許美軍載核艦船停靠日本等，在發生「突發事態」之際，美國的核武嚇阻會減弱。

報導還說，自民黨計畫近期開始探討修改三份安保相關文件，力爭明年春季匯總建議。日本政府將在此基礎上，爭取明年年底前進行修改。

高市早苗在本月11日的日本眾議院預算委員會會議上，被問及在修改三份安保相關文件之際，是否維持對「無核三原則」的措辭，她表示「還沒有到由我來講如何寫的階段」，避免了明確作答。

美國總統川普在Truth Social上公布，已經指示戰爭部重啟核武試驗。(截自川普Truth Social)

美國立場引發關注

韓國媒體《東亞日報》10月22日曾報導，高市早苗的新國防政策中，提到了旨在通過保有具備「新一代推進力」的新型潛艇來牽制中國。此舉被推測可能為日本擁有核子動力潛艇做鋪墊。同時，高市政府特別在國防領域明確表態「將推進配備新壹代推進力與垂直發射系統（VLS）的潛艇保有政策」，確立了可搭載遠程導彈、並實現長期潛航的新型潛艇建設目標。

《東亞日報》當時指出，這是日本政府首次將新型潛艇正式納入國防政策。不過有擔憂認為，若日本正式啟動核子動力的潛艇研發，不僅將引發韓國、台灣等東北亞地區，甚至歐盟（EU）等全球範圍內展開核動力潛艇研發競賽，此舉亦可能對韓美日三國合作產生不小影響。

對此，《日本經濟新聞》報導，美國國務院發言人11月12日就稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」一事發表聲明時，迴避了問題。同時，美國總統川普10日在接受美國福克斯新聞（Fox News）採訪時，也未提及台灣局勢、並且避免了對中國的批評。

報導稱，歷屆美國政府都重視「戰略性模糊」。不過，美國前總統拜登曾表示，若發生「台灣有事」美國將進行軍事介入，也因此曾引發爭議。而川普則在沒有提供依據的情況下聲稱，「在他任期內，中國不會進攻台灣」。



