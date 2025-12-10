準備恢復徵兵制 德國聯邦政府開始諮詢良心替代役

德國將從志願役改成義務役 圖：翻攝自德國國防軍的Ｘ

[Newtalk新聞] 面對俄羅斯乃至中國的侵略威脅，德國積極備戰，並準備恢復徵兵制。為了替基於良心等因素拒絕服兵役者提供替代方案，德國聯邦政府已經展開初步諮詢。

《萊茵郵報》（Rheinische Post）稍早引述德國聯邦家庭事務部發言人的談話，指出：「上週我們與各協會舉行了兩次初步會議，以啟動對話。」討論的重點是，如果透過最近批准的志願制度無法達到德國聯邦國防軍的人員目標，則可能需要實行部分強制兵役。如果實行徵兵制，則必須為良心拒服兵役者提供替代方案。

該發言人說：「我們希望與各協會進行建設性的交流，了解他們過去的經驗和未來幾個月的期望。就此議題與各協會儘早進行對話和交流對我們來說至關重要。」

參加了國防部舉辦的線上資訊會議的德國體育青年協會（DSJ）主席雷德（Stefan Raid）表示：「如果重新實行徵兵制，從而恢復義務役，我們將努力提供名額。但是，未來的相關規定最好盡可能地沿用現有的制度。」

雷德指出，目前體育界已有「志願服務」（Freiwilligendienst ）計畫。 「『志願服務』也應該成為替代公民服務的選項之一。或者，也可以考慮將先前完成的志願服務時間折算成義務役時間。」

