準備投降卻慘遭槍殺！ 以軍在約旦河西岸擊斃兩名巴勒斯坦男子

[Newtalk新聞] 以軍近期在約旦河西岸的北部地區發起大規模軍事行動，以「打擊恐怖主義根基」為由，擴大以色列的控制範圍。就在此時，多家外媒報導指出，有以軍士兵在針對巴勒斯坦北部城市傑寧（Jenin）的突襲行動中，槍殺兩名準備投降且手無寸鐵的巴勒斯坦男子，以巴之間矛盾和衝突也再次成為國際輿論的關注焦點。





綜合《路透社》、《美聯社》、《BBC》、《半島電視台》等外媒報導，當地時間周四（27 日），以軍部隊針對傑寧城發起突襲行動，兩名巴勒斯坦男子在遭到以軍包圍後，選擇從躲藏的建築物中走出投降，並捲起上衣，試圖證明自己並未攜帶任何武器。在確認兩名巴勒斯坦男子可能不會造成安全危險後，以軍士兵命令兩名男子返回建築物內。就在此時，有以色列士兵針對兩名男子近距離開槍射擊，導致兩名男子當場死亡。

事件發生後，巴勒斯坦衛生部在第一時間發布聲明，證實兩名巴勒斯坦男子在以軍的突襲行動過程中喪生，分別是現年 26 歲的蒙塔西爾．阿卜杜拉（Montasir Abdullah）及現年 37 歲的優素福．阿薩薩（Yusuf Asasa）。





隨後，傑寧省長卡邁勒．阿布．魯布（Kamal Abu al-Rub）透過電話接受媒體訪問，指責以色列在針對傑寧的軍事行動中，對巴勒斯坦男子「冷血處決」，「他們手無寸鐵，並早已選擇投降」。魯布也呼籲國際社會加強對相關事件的關注，協助巴勒斯坦追究開槍士兵的責任，「我對以色列當局是否願意對相關事件進行調查，表示懷疑」。





然而，以色列軍方與警方的聯合聲明卻提出相反的論點，強調被擊斃的兩名巴勒斯坦男子是「傑寧地區恐怖網路」的通緝犯，認為「擊殺兩名恐怖活動通緝犯」的行為並未違反此次軍事行動主旨。同時，以色列國家安全部長伊塔瑪爾．本．格維爾（Itamar Ben-Gvir）也透過 X 發表觀點，強調以色列將「全力支持」涉及槍擊事件的軍方與警察部隊，「戰士們的行為完全符合預期，恐怖分子就是該死」。





《德國之聲》也發布報導稱，以軍於當地時間 26 日宣布，對約旦河西岸地區發動「大規模反恐行動」，強調將傾盡全力阻止「恐怖主義」在約旦河西岸地區「紮根」、剷除當地的巴勒斯坦武裝組織。然而，當地民眾接受巴勒斯坦媒體訪問時表示，以軍在此次軍事行動中對巴勒斯坦平民實施了「無差別攻擊」，並破壞當地基礎設施。

