準備拿11.5億！威力彩「熱門號碼前3名」曝光 1數字開出330次

財經中心／朱祖儀報導

威力彩頭獎連29槓，今（9）晚頭獎上看11.5億元，不少彩券迷都在煩惱該怎麼選號。根據台彩官網統計，自民國96年以來，威力彩第一區中獎號碼最熱門的是24號，一共開出330次，第二區則是02號，共開出264次。

威力彩玩法為在第一區1至38號中選擇6個數字，並在第2區1至8號中選擇1個數字，不限獎項，總中獎機率為11.78%，若想要拿到頭獎，則必須7個號碼都中，中獎機率是約為0.000005%，到底該選什麼數字總讓彩券迷頭痛。

根據台彩官網統計，自96年以來，第一區最熱門號碼是24號，總共開出330次，其次則是03號球開出325次，第三名為38號球共開出318次；第二區最熱門號碼為02號球，開出264次，其次是05號開出253次，第三名是04號共出現244次。

若是想要反其道而行，也可以選擇冷門數字，近20年來第一區開出最少次的是09號，僅開出256次，和熱門24號相差74次：第二區冷門號碼則是06號，僅出現217次，和熱門的02號相差47次。但提醒民眾，歷史數據僅供參考，彩券開獎屬機率遊戲，每個號碼開出的機會理論上都是相同的。

