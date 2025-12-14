準備挑戰張善政？ 何志偉陪民進黨議員赴南門市場拜票

總統府副秘書長何志偉13日偕同桃園市議員李光達前往南門市場掃街拜訪，與攤商及民眾互動過程中氣氛熱絡，現場有民眾對年輕政治人物表達期待，部分店家更主動走出店面與何志偉握手寒暄，何志偉也遞上名片致意。何志偉近期多次在桃園市各地與市民接觸，也被外界解讀他正在積極累積地方能見度為2026桃園市長選戰熱身。

民進黨副秘書長何志偉。（圖／報系資料照）

針對桃園市長選舉的民意動向，中天網路節目《高級酸新聞台》近期於大湳市場進行街頭訪問，針對可能參選桃園市長的人選進行民意討論。受訪民眾在提及現任市長張善政時，多數認為其代表藍營出戰具備一定氣勢。

桃園市長張善政。（資料圖／中天新聞）

在民進黨潛在人選部分，街訪中提出多位可能人選供討論。有民眾以個人觀察進行分析，認為部分人選因各自因素未被看好，而何志偉在討論中多次被提及，顯示部分市民對其參選持開放態度。

不過街訪也詢問，「綠營是否有機會在桃園市長選舉中挑戰成功」，多位受訪民眾表示，在民進黨人選尚未明朗前，現任市長張善政仍具備現任優勢與較高支持度，整體選情仍有待後續發展觀察。

