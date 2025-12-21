準備搬離眾議員宿舍！高市早苗「將入住首相公邸」 曝1事成重點課題

日本首相高市早苗今（21）日透過社群媒體發文表示，計畫「近日內搬入首相公邸」，並指出身為「國家的經營者」，即使在年末年初也不能鬆懈，高市早苗強調，「危機管理是國家經營的要諦」。

高市早苗在社群平台X上表示，將離開目前居住的眾議員宿舍，搬入與首相官邸位於同一基地、相鄰的首相公邸。高市早苗提到，21日正好是高市內閣成立滿2個月，回顧上任以來，國會與外交行程密集，幾乎沒有喘息空間，但仍全力投入工作。面對年底，高市早苗指出，來年度預算編列已進入最後衝刺階段。

日媒報導，首相周邊人士透露，高市早苗正準備於年末年初期間入住首相公邸。目前她從距離官邸直線約500公尺的東京赤坂眾議員宿舍搭乘公務車通勤，過去在野黨曾基於危機管理考量，要求首相採取「職住接近」的安排。

相關人士指出，首相公邸的居住空間已完成整修，高市早苗於上月29日前往查看。高市早苗在上月7日的眾議院預算委員會中表示，由於外交行程與國會審議接連不斷，幾乎沒有時間整理行李，連睡眠時間都所剩無幾，希望能儘早完成搬遷。本月17日臨時國會閉會後，政府開始朝年內完成搬遷的方向進行調整。

日本首相高市早苗盼盡快搬進首相公邸。（資料照，美聯社）

危機管理的課題，與本月8日晚間青森縣觀測到震度6強地震時的應對有關。當晚高市早苗於晚間7時50分結束公務返回議員宿舍，地震於晚間11時15分左右發生。由於需要安排車輛等因素，首相在宿舍短暫受阻，直到晚間11時50分才抵達官邸，距離地震發生已約35分鐘。

立憲民主黨代表野田佳彥於10日的黨內會議中指出，國家領導人的首要職責是危機管理，並呼籲首相應盡早入住「步行即可抵達官邸」的首相公邸。野田佳彥提到，議員宿舍居住人數眾多，家屬與配送業者可進出，存在警護上的疑慮。

日媒報導提到，首相周邊人士另指出，高市早苗目前與需使用輪椅生活的丈夫、前眾議員山本拓一同居住於議員宿舍。整修後的首相公邸已完成無障礙設計，未來仍將維持同住。

現行首相公邸在2002年現官邸整建完成前，曾作為官邸使用，並於昭和年間的五一五事件與二二六事件中遭到襲擊，至今仍留有當時的彈痕痕跡。自前首相小泉純一郎政權以來，歷任首相原則上皆入住公邸，僅已故前首相安倍晉三於第二次執政期間，以「身心調整」為由自私人住宅通勤，以及前首相菅義偉從赤坂眾議員宿舍通勤，屬於例外。

