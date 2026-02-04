準備搶票！台灣虎航開闢台中沖繩航線 「單程1599元起」開搶時間曝光

台灣虎航開闢台中沖繩航線，「單程1599元起」開搶時間曝光。（本刊資料照）

為了提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今（4）日宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於明日正式於官網進行開賣。

虎航表示，台中-沖繩（那霸）航線預計於2026年3月30日正式首航，開航初期，每週營運兩班。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將明日上午10時起至2月6日晚間23時59紛推出單程未稅台幣1,599元起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年3月30日起至2026年10月24日止。更多相關開賣訊息請詳見活動網頁。

台灣虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸今日也親赴新加坡航空展，與空中巴士（Airbus）針對4架自購機及4架購機選擇權進行簽約儀式。透過第3代機隊引進計畫，台灣虎航預計於2033年達成30架的新世代機隊規模；此舉不僅能顯著提升燃油效率並落實ESG減碳目標，更將成為未來10年深耕亞太市場、推動持續成長的核心動能。

台灣虎航表示，做為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

