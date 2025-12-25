準備搶票！孫燕姿預告「2026年台北開唱」 嗨喊：期待看到你們

歌壇天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年起跑，走過新加坡、上海、深圳、北京、青島、高雄、重慶、南京等8座城市，而在南京場中，她嗨喊「我們明年見！」尾聲更播放重新編曲配唱的〈接下來〉，讓台下歌迷欣喜若狂。而官方25日重磅宣佈2026上半年巡演計畫將有更多場次，她將在香港、蘇州、吉隆坡、台北開唱，也是送給歌迷最棒的聖誕禮物。

孫燕姿2026年將在台北舉辦演唱會。（圖／MAKE / MUSIC提供）

在近日釋出的孫燕姿南京巡演幕後花絮影片中，她感性地說，從新加坡到南京演出的氛圍非常不一樣，一開始是從概念，接著一路的籌備，歌要落在什麼點，每個段落要怎麼開始、怎麼結束，每一站都會有一些改變的東西。

孫燕姿將與家人共度聖誕和新年佳節後，投入準備新年度的巡演。（圖／MAKE / MUSIC提供）

孫燕姿日前開唱預告「我們明年見！」（圖／MAKE / MUSIC提供）

雖然有時候很崩潰，但孫燕姿也直呼團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西，更幽默描述「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」團隊也表示，2019年就開始準備巡演，好不容易2025年起跑，「燕姿的天馬行空，呈現出來時都是最好看的。」而她將與家人共度聖誕和新年佳節後，再度全心投入準備新年度的巡演。

