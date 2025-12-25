準備攻打委內瑞拉？ 美國「特戰部隊」派赴加勒比海

在美國與委內瑞拉緊張局勢持續升溫之際，美國又增派大量特種部隊前往加勒比海。另外，美軍在東太平洋又襲擊了一艘疑似毒品走私船。

美國增派大量特種部隊前往加勒比海，其中包括這架C-17「環球霸王III型」運輸機。（圖／達志影像路透社）

在美國與委內瑞拉關係緊張之際，美國正大幅增強在加勒比海地區的軍事部署，派遣大量特種部隊和特戰飛機進駐該區域，持續對委內瑞拉施壓。同時，美軍在東太平洋地區襲擊了一艘被懷疑從事毒品走私的船隻，造成至少一人死亡，這已是美國自9月初以來第29次針對販毒船的打擊行動。美國總統川普也持續向委內瑞拉總統馬杜洛施壓，敦促其下台。

美國正在加勒比海地區大幅增強軍事力量，向委內瑞拉施加更大壓力。此次部署包括一架C-17「環球霸王III型」運輸機，以及至少10架專為特戰部隊設計的CV-22「魚鷹」式傾轉旋翼機，從新墨西哥州的坎農空軍基地飛抵加勒比海區域。

華爾街日報分析指出，這些軍事調動為美國政府對委內瑞拉採取行動提供了更多選擇方案。這顯示美國正在考慮多種可能的策略來應對當前的局勢。與此同時，美軍在東太平洋地區再次採取行動，襲擊了一艘被懷疑從事毒品走私的船隻。

美國南方司令部表示，該船當時正沿著一條已知的毒品販運路線行駛，船上載有毒販。此次襲擊造成至少一人死亡，這已是美國自9月初以來第29次針對販毒船的打擊行動。在這一系列軍事行動的同時，美國總統川普也持續向委內瑞拉總統馬杜洛施壓，敦促其下台，認為這才是明智之舉。這些發展顯示美國正在多方面加大對委內瑞拉的壓力，局勢持續緊張。

