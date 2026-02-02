準備放假！2026過年前9大待辦清單：新鈔2/9開換、年貨大街採買

農曆春節是華人最重要的節日，但想到要辦年貨、大掃除、還要跑銀行，是不是覺得血壓都快升高了呢？別擔心，我們陪你一項一項把這些「過年任務」優雅解決。居家清潔：聰明掃除與垃圾清運

1.年前大掃除「先丟後掃」更輕鬆

農曆春節將至，不想大掃除累壞身體？林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈分享高效安全的清潔心法。首先，建議提早啟動，分區打掃減輕壓力，並落實「先丟後掃」，斷捨離騰出空間。

安全用藥至上，拒絕來路不明的強效清潔劑，使用時務必通風並依比例稀釋。清潔順序採「由上而下」，運用「乾、濕、乾」三步驟：先用靜電撢或油漆刷除塵，接著濕布擦拭，最後乾布收尾。特別提醒，使用噴霧劑時口鼻應高於噴頭，由上往下噴，避免吸入有毒化學物質，才能掃得乾淨又健康。

2.舊衣回收注意，內衣褲千萬別丟回收箱

趁著過年買新衣，舊衣服也要斷捨離。但很多民眾常把不該丟的都丟進舊衣回收箱。請記住，回收箱只收「外衣褲」，像是內衣褲、襪子、泳衣因為衛生問題，屬於一般垃圾；而枕頭、棉被、床單則屬於巨大垃圾或一般垃圾，不能丟回收箱。

可回收項目：外衣、外褲、圍巾。

不可回收項目：內衣褲、泳衣、襪子（衛生問題）、髒污破損衣物、棉被枕頭等寢具類、玩偶、配件類衣飾。

若誤將不適合的物品投入，除了造成環境髒亂，還可能違反廢棄物清理法規定，亂丟舊衣回收箱最高罰6,000元。

3.2026過年前垃圾車收運時間表

大掃除最怕垃圾丟不掉，巨大垃圾即日起即可開始向清潔隊登記收運時間！今年除夕是2月16日（週一），各縣市環境保護局全台垃圾清運原則如下：

2/15（小年夜）：多數縣市正常收運或加班收運。

2/16（除夕）：關鍵！清潔隊會加班收運，但大部分只收到白天截止。各縣市收運時間不同，請洽各地環保局確認。

2/17～2/19（初一至初三）：全台停收垃圾。

2/20（初四）：大部分縣市恢復收運。

全台各縣市春節垃圾收運資訊：詳見此連結 「春節期間垃圾車清運時間表」

過年換新鈔與辦年貨，趕在2/13前

4.2026換新鈔時間表出爐，2/9開始

想要包新鈔紅包討吉利，請記下這5天：2月9日（週一）至2月13日（週五），全台456個換鈔據點開放兌換！根據中央銀行的規劃，今年由臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，共455家分行提供服務。

百元鈔限制：象徵喜氣的紅通通百元鈔，每人限換100張（1萬元）。

避開人潮：盡量避開第一天（2/9）和最後一天（2/13），以及中午午休時段。

此次7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政於都會區之24家指定兌鈔郵局，將開設「新鈔兌換專櫃」；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理。為方便民眾查詢鄰近換鈔地點，中央銀行網站提供：

「新鈔兌換地點一覽表」 ←直接點擊連結

「新鈔兌換Google地圖」

←直接點擊連結

5.2026年貨大街開跑，營養師教3招採買吃得安心

農曆春節將至，全台年貨大街熱鬧登場！從台北迪化街、台中天津路到高雄三鳳中街，各地市集多於1月底至2月中旬陸續開跑：

台北迪化街年貨大街：1/31～2/15

桃園年貨大街：2/6～2/15桃園藝文廣場、 2/10～2/14中壢銀河廣場

新竹城隍廟新春市集：2/11～2/22

台中天津路年貨大街：2/6～2/15

彰化和美春日市集：2/13～2/15

嘉義市年貨大街：2/6～2/9

花蓮年貨大街：2/11～2/15

台南新化年貨大街：2/10～2/15

高雄三鳳中街年貨大街：1/31～2/16

屏東潮州春節市集（潮州年街）：2/16～2/20

屏東內埔年街市集：2/16～2/20

在感受年味採買之餘，台北市聯醫營養師鄭又寧特別提醒「聰明選、安心吃」的三大撇步：

看標示、聞氣味：購買散裝乾貨要「望聞問切」，避免顏色過於鮮豔潔白或氣味刺鼻（金針、竹笙）；包裝食品則要確認有效期限與營養標示，並選擇環境整潔、保存設備良好的店家。 生熟分開、徹底加熱：料理前後務必洗手，生熟食分開處理以防交叉污染；熟食在室溫下勿放置超過2小時，食用前須充分加熱。 增蔬果、少加工：年菜常肉多菜少，建議加入彩蔬或根莖類（如南瓜、芋頭）入菜；零食首選水果，堅果每日一湯匙即可，並減少高油鹽的加工肉品。

營養師鄭又寧呼籲，過年飲食切勿暴飲暴食，善用天然辛香料取代厚重沾醬，細嚼慢嚥，才能顧好腸胃，健康迎接金馬年！

6.伴手禮送健康不送負擔

如果正煩惱要送什麼給親友或長輩，「三低一高」的低糖、低油、低鹽、高纖選擇是黃金標準。

推薦清單：

無調味堅果禮盒：富含好油，保護心血管。

高品質茶葉/掛耳咖啡：無糖且有抗氧化效果，適合飯後解膩。

當季水果禮盒（如蘋果、棗子）：象徵平平安安、早生貴子，實用又大方。 避雷區：過度包裝的肉乾（高鈉）、色彩鮮豔的糖果（人工色素）、含糖飲料禮盒。

藥先領好、藥箱備好，健康安心過年

7.春節期間慢性處方箋可於14天前提前領藥

如果手上的慢性病連續處方箋，領藥日期剛好落在春節假期2/14～2/22，請記得從1 月31日起就可以提早回診領藥！

很多老人家怕過年沒藥吃，心裡會焦慮。根據健保署最新規定，為了避免春節長假期間醫療院所休診造成中斷用藥，只要您的領藥區間卡在過年期間，都可以「提早14天」領藥。

小叮嚀：不要等到除夕當天才衝藥局，提早準備，心情更輕鬆。

8.家庭急救小藥箱，以備不時之需

過年期間大魚大肉，腸胃炎最容易找上門；大掃除搬重物，肌肉痠痛也是常客。建議現在就打開家裡的醫藥箱檢查一下：

必備藥品：退燒止痛藥、腸胃藥（止瀉、消脹氣）、各類藥膏、優碘與OK繃。

就醫資訊：各大醫院在春節期間的門診時間都會調整，建議先下載「全民健保行動快易通APP」查詢，以免白跑一趟。

2026馬年吉祥話

9.2026丙午馬年拜年應景吉祥話

迎接馬年，不想只會說「恭喜發財」嗎？

成語類：馬到成功、龍馬精神、一馬當先、萬馬奔騰、金馬迎春、福馬呈祥。

創意諧音類：「Horse」運旺旺來（好運旺旺來）、「Horse」事成雙（好事成雙）。

過年前待辦事項準備常見問題FAQ

Q：大掃除清出的舊家具（巨大垃圾）什麼時候可以丟？

A： 巨大垃圾（如沙發、櫃子）通常需要提前預約清潔隊。除夕前一週通常是預約高峰甚至截止期，建議您現在就趕快打電話給轄區清潔隊確認。

Q：慢性處方箋如果在過年期間吃完怎麼辦？

A：只要藥單上的「建議領藥日期」落在2/14～2/22春節期間，依規定可以從1/31起就提早去醫院或藥局領藥，千萬不要等到藥吃完了才緊張。

Q：舊衣服想回收，可以直接丟垃圾車嗎？

A： 乾淨的外衣褲請打包好丟「舊衣回收箱」或交給資源回收車；但「內衣褲、襪子」屬於一般垃圾，請丟一般垃圾車，千萬別搞混。

Q：小家庭年夜飯很難煮，有推薦的省力菜單嗎？

A： 推薦「火鍋」！準備好湯底，買些高品質的肉片、大量的蔬菜和菇類，營養均衡又不用在那邊大火快炒吸油煙，吃不完隔天還能煮粥，完全不浪費。



原文引自：準備放假！2026過年前9大待辦清單：新鈔2/9開換、年貨大街採買