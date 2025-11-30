準備潛航的海鯤號並聯6台柴油機 梅復興：後續艦換MTU主機未定

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國造潛艦海鯤號已經完成5次浮航測試，後續將進入潛航測試階段。旅美軍事專家梅復興今日表示，海鯤號採用6台商用柴油發電機且並聯，方可滿足原始設計功率、充電量與充電速度，至於後續獲得歐洲某國MTU系列柴油機輸出許可，是近一、兩年之事，是供後續潛艦國造後續艦考慮的選項，但尚未簽約執行，此案最後會如何選擇，似仍待定奪。

國造潛艦海鯤號的交艦進度雖晚於預期，但近日已完成第五次浮航測試，台船表示，海鯤號潛艦連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。另一方面，海軍高層近期出現異動，海軍司令唐華上將明(1)日接任國防大學校長，職缺由副參謀總長蔣正國中將接任，並晉任二級上將，這起人事異動是否牽動海鯤號與後續艦發展，值得觀察。

梅復興長期研究台灣軍事合作，他今日對於國造潛艦柴油機發表見解，他表示，海鯤號以往確實因為買不到可供潛艦使用的MTU系列主機，以及其他種種原因，最後才選擇北歐某廠製造的商用柴油機，由於輸出功率低於一定水準而不受出口管制，也正因如此，才必須採用6台柴油發電機並聯的獨門配置構型，滿足國造潛艦原始設計功率、充電量、充電速度等需求。

梅復興表示，我國獲得歐洲國家某種型號的MTU系列柴油機輸出許可，已經是最近一、兩年的事，與原型艦「海鯤號」無關。他進一步說，事實上，即使所謂我國獲得4000 Series U83柴油機的消息屬實，那也是供潛艦國造案後續艦考慮的選項，目前尚未簽約執行，且外傳海軍高層對於後續艦更換發電機，似乎有所保留。

他表示，海軍高層主要考慮之處在於，4000 Series U83雖然可提供數倍於原先商用機型的輸出功率，甚至只需一台，即可滿足全部功率需求。但問題是，其體積與尺寸也都會放大非常多，致使原配置6台柴油機的機艙空間，只能容納一台機組，如此就無法配置備援機組。這不利於輪流開機以降低損耗或便於保修、多機組合充電等戰術彈性，且對於潛艦來說，只有單一發電機組是很危險的設計限制。

梅復興說，如果一艘潛艦要容納多於一套的大型柴油機組，就會需要重新設計潛艦的機艙與其他相關艙段，甚至可能「牽一髮而動全身」，引發更廣泛的設計與工程變動。這些更動不僅會因為一次性的工程與驗證成本，顯著增加後續艦的造價，還會需要相當的時間，從而衝擊專案期程，增加執行風險。而此案似乎仍待定奪，近期海軍高層異動，如何對此案走向產生影響，也還有待觀察。

