準備的退休金夠花一輩子？ 專家曝「5大存錢心法」：必學





大家都希望退休後能悠閒的享受第二人生，但想達成目標，必須維持退休後的財務穩定。在通膨等因素影響下，銀髮族做好財務規劃顯得格外重要。財務專家對此提出了實用的建議。

根據外媒GoBankingRates引述《2024 年退休幸福感研究報告》指出，目前的平均退休年齡為62歲，意味著出生於1946年至1964年的嬰兒潮世代，多數已經退休或正準備邁入退休生活。財務專家也進一步揭露2026年必學的「5大存錢心法」，提醒即將退休的族群務必留意，才能確保生活無虞，避免退休金在日常開銷中悄悄被「燒光」。

1. 重新檢視預算，算入通膨

每逢新的一年，都要重新盤點家庭財務。包括每月可領多少退休金、存款能支撐多久，都應該定期重新檢視和確認。這樣做的目的，是更有感的算入通膨帶來的變化。專家提醒，過去一年的支出標準，未必能應付未來的物價水準，因此必須每年都通貨膨脹的因素納入預算考量，才能避免生活品質在不知不覺中悄悄下滑。

▼專家建議每年重新盤點家庭財務裝況，避免通膨導致生活品質下降而不自覺。（示意圖／取自pixabay）

2. 別只存不花，讓錢替人生加分

不少長輩習慣了節儉，心中會把存摺上的數字當做安全感來源，花錢時會感到壓力。但理財行為專家指出，退休後更重要的不只是「守住每一塊錢」，而是將財富轉化為有意義的體驗，像旅行、陪家人相處或培養自己的興趣，讓金錢成為留下美好回憶的工具。

▼理財專家建議，退休後不只是要守住每一塊錢，而是要善用金錢，創造美好的生活回憶。（示意圖／取自pixabay）

3. 留意現金流，支出彈性要夠

進入退休階段後，日常開銷的支出仍要格外注意。理財顧問提醒退休族，平時就要隨時掌握現金流狀況，並隨時調整支出結構，這樣做能避免長時間的小額超支，累積成長期的壓力，讓退休生活更安心。



4. 記得準時提領「最低提款額」

接下來的兩點主要是針對美國國民。專家提醒，年滿73歲的長者，要準時提領退休帳戶中的「最低提款額」，因為按照現行規定，若未依規定提領，可能會面臨高額罰款，相關規定可向美國國稅局查詢。



5. 仍在工作的銀髮族，把握「超級追加提撥」

此外，若年齡介於60至63歲，且仍在職場打拼，還可善用美國政策提供的「超級追加提撥」機制，在原有退休提撥之外再多存一筆，為退休後的生活多留一分保障。

（封面示意圖／取自pixabay）

