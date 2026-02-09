準備翻身！3星座事業運噴發 升官加薪不是夢

3大星座事業運噴發。（示意圖／翻攝自pexels）





準備好迎接新的一週了嗎？隨著本週群星相位頻繁變動，星象能量也跟著大洗牌！《搜狐網》點名3大星座事業運噴發。快來看看你的星座有沒有上榜，提早做好佈局，才能讓好運不漏接。

事業開掛組

第一名：獅子座

本週獅子座的朋友簡直是「天選之人」。受到木星與火星吉相的強力助攻，職場能量來到年度巔峰。過去默默耕耘的創意想法，這幾天極易獲得老闆或上司的青睞。週三到週五是貴人運最旺的時刻，請務必毛遂自薦，大膽展示才能，升遷加薪的消息可能就在路上了。

第二名：雙子座

口才本就了得的雙子座，本週在水星加持下，溝通能力更上一層樓。如果有重要的演講、提案或商務談判，週二與週四將是你的幸運日，這兩天非常適合簽署重要合約。你在團隊合作中將扮演不可或缺的核心角色，所有的溝通問題到你手中都能迎刃而解。

第三名：天蠍座

天蠍座本週在冥王星的守護下，洞察力精準得令人敬畏。職場上的各項決策恰到好處，特別是在金融與投資領域，你會發現別人看不見的致富機會。週一和週五運勢最強，適合推進擱置已久的新計畫，大膽行動將帶來意想不到的收穫。

警示紅燈組

處女座

受土星逆行影響，處女座本週工作運勢較為低迷，容易因細節疏忽導致判斷失誤。建議重要決策「宜緩不宜急」，遇到大額資金流動更要反覆核對。特別是週三、週四這兩天，職場中恐有小人流言蜚語，與同事相處記得多聽少說，謹言慎行。

金牛座

本週金牛座的朋友會感覺特別心煩意亂，受到火星沖克影響，情緒起伏較大，連帶拉低工作效率。切記「衝動是魔鬼」，週二與週六這兩天，避免進行大宗投資或簽署任何協議，先把心情安頓好，才是這禮拜最重要的功課。

