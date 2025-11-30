準備自然人憑證、電腦、讀卡機！公投電子連署10大QA全解析

〔記者林哲遠／台北報導〕近日社群平台上掀起申請「自然人憑證」潮，民間團體「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法公投案，二階必須以實體自然人憑證進行電子連署。電子連署有別於過往的實體連署，僅需準備自然人憑證、電腦與讀卡機便能在家完成連署，本報進一步整理十大QA為民眾解惑。

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投

訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本、偽造假冒個資連署刑責，連署期限自今年9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

一、如何知道目前有哪些全國性公民投票案正在連署？可至中選會公民投票專區查看公民投票案連署情形。

二、如何使用自然人憑證進行連署？點選提案人之領銜人提供之公投案連署網址，進入電子連署系統連署網頁，於電腦插入自然人憑證後，輸入國民身分證統一編號及自然人憑證PIN碼，即可進行連署。

三、是否可以用手機進行連署？全國性公投電子連署系統尚未開放使用行動自然人憑證，故無法以手機進行連署，請使用個人電腦或筆電進行連署。

四、如何確認已經完成連署？電子連署系統連署網頁顯示「連署完成」，表示您已完成連署；如果重複對同一公投案進行電子連署，系統會顯示「您已於○年○月○日○時○分連署過了」，所以也不能重複進行連署。

五、我的姓名、性別、地址等個資會不會外洩？系統資料庫僅保存加密後之連署人國民身分證統一編號，沒有其他個人資訊，例如姓名、性別、地址、電話等個資，所以不會有個資外洩問題。

六、如果連署人以紙本和電子方式重複連署，連署人數如何計算？如果連署人以紙本和電子方式重複連署，優先採計電子連署。

七、無法連線到全國性公民投票電子連署系統該如何處理？請向提案人之領銜人確認其所提供之公投案連署網址是否正確；確認瀏覽器版本：需為 Google Chrome 45、Mozilla FireFox 53、IE 11、Microsoft Edge、Apple Safari 5.1.7 以上版本。

八、無法連署該如何處理？確認是否有使用自然人憑證插入讀卡機連結電腦；系統尚未開放使用行動自然人憑證，故無法以手機瀏覽器進行連署，請使用個人電腦或筆電進行連署；確認是否安裝自然人憑證元件，如未安裝，請點選系統頁面上的「憑證元件」或連至內政部憑證管理中心 https://moica.nat.gov.tw/rac_plugin.html下載檔案進行安裝。

九、無法讀取自然人憑證該如何處理？如無法讀取，請確認下列事項：憑證是否逾期、卡片是否插反；晶片是否接觸不良，如接觸不良，可利用橡皮擦擦拭晶片；讀卡機是否故障。

十、自然人憑證忘記PIN碼或卡片被鎖住，該如何處理？如忘記PIN碼或輸入錯誤PIN碼超過3次被鎖卡，請至內政部憑證管理中心 https://moica.nat.gov.tw/unblockcard.html 辦理線上解鎖，或逕至戶政事務所辦理解鎖。

