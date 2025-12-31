準備花光「好多金」！好市多跨年優惠開跑「回饋金＋折扣」必買清單曝光

記者許雅惠／台北報導

好市多跨年優惠「回饋金＋折扣」雙殺！必買清單也跟著曝光（圖／記者李育道攝影）

隨著 2025 年進入倒數，不少好市多會員開始盤點一年累積下來的「好多金」，準備在跨年檔期一次出清。好市多近期也正式釋出最新一波2026跨年優惠，檔期一路橫跨年底到明年 1 月中旬，從家電、生鮮、年節送禮到居家新品通通上陣，被會員視為一年一度「最關鍵出手時刻」。

這波優惠之所以特別有感，關鍵就在於 好多金加碼期間與賣場折扣同步登場。對多數家庭來說，代表平時累積的回饋金，可以直接拿來折抵跨年與年節採買費用，實際結帳金額明顯縮水，讓不少主婦與小資族直呼「真的有省到」。

家電仍是吸金王 75 吋電視成全場焦點

從整體優惠結構來看，大型家電依舊是帶動買氣的主力，其中 75 吋等級電視折扣幅度最受矚目，短時間內成為會員討論度最高商品之一。由於跨年與春節正好是更換客廳設備的熱門時機，加上優惠時間有限，不少人擔心「錯過就要再等一年」，也加快下手速度。

不到 600 元卻掀熱潮 櫻花樹成隱藏版話題王

除了高單價商品，意外引發討論的，竟是一款價格不到 600 元的富士櫻花樹。活體植栽過去就曾在好市多掀起搶購潮，不少會員分享多年照顧後仍能持續開花，讓這款新品在社群迅速爆紅。結合過年儀式感與低門檻入手條件，也被不少人列為跨年必買清單。

年節送禮、生鮮同步衝量 會員提前備貨

隨著年節腳步逼近，空運櫻桃禮盒、鮑魚罐頭與高檔魚類等商品陸續上架並搭配優惠，吸引會員提前完成送禮與年夜飯規畫。許多人也分享，這類商品越早買越不怕缺貨，成為跨年期間集中採買的重要誘因。

好多金年底最有感 「回饋金＋折扣」一次疊加

對長期會員而言，好多金原本就是信用卡消費回饋，但真正威力往往落在年底與年初。由於使用期限集中在 1、2 月，又碰上跨年優惠檔期，等同「回饋金再買折扣品」，結帳時只要主動告知使用好多金，就能直接折抵消費金額或會員續費，省下的金額相當有感。

熱門商品要快搶 早到比折扣更重要

依過往經驗，話題型商品與年節送禮品最容易快速售罄，不少會員也分享，選擇開店前就到賣場，反而能有效降低撲空風險。

折扣時間不同 會員結帳前要看清楚

好市多也提醒，各商品優惠期限不盡相同。像本波折扣最受關注的 TCL 75 吋電視，優惠期間僅限 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 1 月 4 日；而「好多金」加碼活動則一路延續到 2026 年 1 月 18 日。至於年節生鮮、禮盒與新品植栽，多以檔期方式推出，實際結束時間仍以現場標示與官方公告為準，建議會員購買前多加確認，才能把優惠一次拿好拿滿。

