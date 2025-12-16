準備藍白合？高虹安二審貪污罪撤銷 國民黨新竹市黨部回應了

即時中心／潘柏廷報導

新竹市長高虹安涉入詐領助理費案，台北地院一審判其7年4月有期徒刑，對方也立即宣布退出民眾黨，更被內政部遞停職處分；高院今（16）日上午則改判撤銷其貪污罪，僅判其犯共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。高虹安得知消息後，就宣布將盡快申請復職，也讓各界關注民眾黨在2026年新竹市長選舉的布局，以及是否要藍白合。對此，國民黨新竹市黨部主委王志豪也回應了！

面對高虹安涉貪二審改判無罪，身為國民黨新竹市黨部主委的王志豪則表示，很高興樂見，這也是所有百姓樂見的事情。

話鋒一轉他稱，尤其在全國大罷免階段，而高虹安獲得的不同意票比其當選市長的票還要多出2萬5千多票，「這是全民的共識，她是清白的」，也希望高虹安早日回復崗位，進一步為全市的市政服務與建設。

國民黨新竹市黨部主委王志豪。（圖／民視新聞翻攝）

另，王志豪也說，有關於2026年新竹市長選舉，市黨部會積極廣收民意，尤其是黨員的看法，彙整資料後會報請中央兩黨協調小組來做參考依據，希望兩黨在密切協商中能夠獲取2028年總目標的大勝。

儘管高虹安得知二審判決結果後，就宣布將盡快申請復職，但對於高院二審判決出爐，高檢署則回應，將研議提起上訴，因此高虹安涉貪案件仍有待外界持續關注。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

