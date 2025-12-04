準備見證習近平挫敗？學者揭宏國大選結果「對台有利」：中國恐賤招盡出

政治中心／陳慈鈴報導

宏都拉斯在2023年與台灣斷交，並轉與中國建交，國內經濟受到重創。目前，宏都拉斯總統大選開票中，親台派領先，最終結果即將揭曉，未來是否與台灣恢復邦交，持續受矚。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，宏都拉斯國會已由右翼的國家黨（50 席）和自由黨（40 席）佔有絕對多數，甚至超過修憲門檻所需的86席，左翼已無能影響國會，是本次大選對台灣有利的第一個消息。

沈榮欽以「習近平的挫敗：親台派領先宏都拉斯大選」為題在臉書撰文，總統大選中領先的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、前副總統及體育節目主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla），這兩人都對台灣友好，表示若當選要和台灣恢復邦交，所以情況對台灣十分有利。

沈榮欽表示，只有現任左翼總統卡斯楚支持的蒙卡達（Rixi Moncada）親中，但是截至目前為止，她的得票率為三人之末。其中最主要的原因是因為糟糕的經濟狀況，雖然卡斯楚增加了公共投資和社會安全支出，但是宏都拉斯超過五成的貧窮率，依舊令選民對執政黨不滿。

沈榮欽提到，美國總統川普（Donald Trump）表態支持微幅領先的納斯拉亞，否則將會停止對宏都拉斯的經濟支持，而阿斯夫拉領導的國家黨已經從最大在野黨成為本屆國會第一大黨，加上總統得票微幅領先，情況對其有利。不過川普表示他將特赦因走私毒品和武器而正在美國監獄服刑（刑期高達 45 年）的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），讓反對干涉選舉的宏都拉斯選民賭爛票流向另一位右翼候選人納斯拉亞，因此川普支持的阿斯夫拉一直小心翼翼與前總統葉南德茲保持距離，避免選票受到影響。因為納斯拉亞選前曾明白表示若當選將與台灣復交，所以無論如何，台灣都立於不敗之地。

沈榮欽說，比較麻煩的是，目前在選情如此膠著的情況下，是否會引發選舉不公的暴動，讓人感到不安。川普總統已經警告選票可能遭到舞弊，而支持左翼執政黨的總檢察長辦公室也指控反對黨進行選舉舞弊，並提出錄音等證據，反對黨駁斥錄音係 AI 偽造。

沈榮欽表示，選舉暴動對宏都拉斯並不新鮮，2017 年，川普支持的葉南德茲宣布贏得選舉，但國際觀察員和美洲國家組織 (OAS) 對計票結果提出質疑，隨後引發街頭暴動，人們對這一事件記憶猶新，而本次選舉選票如此膠著，舞弊傳言更是甚囂塵上。

沈榮欽認為，無論如何，只要總統大選如預期由右翼拿下，和平結束選舉，本次宏都拉斯大選對台灣十分有利，是習近平外交的一大挫敗，鑑於中國可能氣急敗壞的賤招盡出，台灣政府應該早做準備。而且若真與台灣恢復邦交，台灣可以大幅進口當地農漁產品，對當地宣傳十分有利。

