準備變天！2波鋒面接力襲 「風王」辛樂克路徑大迴轉

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今(14日)南方氣團偏強，天氣晴朗穩定，氣象專家指出，明日、週四(15、16日)微弱鋒面在北部海面徘徊，有局部短暫降雨的機率，週五、六微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨。此外，強烈颱風辛樂克未來將在日本南方海面大迴轉，路徑不侵台。

本週有2波鋒面接力影響，後期有東北季風增強，迎風面北東地區降雨較多。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(14日)南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、金、馬易有霧，各地白天熱如夏，需注意防曬、多喝水。南台最高氣溫約在36度左右，各地區氣溫如下：北部21至33度、中部18至34度、南部18至36度、東部18至35度。

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吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、週四(15、16日)微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴、北台高溫微降、各地仍偏暖熱；北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。週五、六(17、18日)微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；週六北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱。

中央氣象署14日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」，在關島東方海面，向北北西進行，在日本南方海面「大迴轉」(左圖)。最新(13日20時歐洲(ECMWF)系集模式，亦呈現「大迴轉」的模擬路徑(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮指出，最新模式模擬調整為：下週日至下週二(19至21日)台灣附近水氣仍多，大氣趨不穩定；雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱。下週三、四(22、23日)雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

吳德榮說，中央氣象署14日2時最新資料顯示，第4號強烈颱風辛樂克，在關島東方海面向北北西進行；正如同、最新(13日20時歐洲(ECMWF)系集模式模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，距台灣及日本皆相當遠，雖為1989年「安迪」之後、最強4月颱，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。

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