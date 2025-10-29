準備跟「小朋友」說再見！央行全面解惑鈔票改版疑問 曝新鈔藏「3大亮點」

新台幣鈔券時隔24年即將改版，民眾熟悉的一千元「小朋友」也即將換新裝，引起關注。對此，中央銀行在臉書發文指出新版鈔券3大亮點，並解釋改版原因與澄清謠言，強調新鈔券更安全、更永續也更全民，同時本次並未改版硬幣，因此沒有所謂「成本高達500億元」的情事。



央行表示，相信大家都對最近熱議的鈔券改版議題充滿疑問，因此來為民眾解惑，現行的鈔券已使用24年，超過多數國家的改版間隔年距，為了加強防偽，鈔券應適時升級，讓防偽功能與國際最新技術接軌。「若不改版，日後防偽技術被突破，偽鈔增多，恐致社會損失更大，得不償失！」

央行指出，鈔券改版有3大亮點，首先是「更安全」，採用更直觀、明顯及具動態變化效果的防偽特徵，方便民眾快速辨識鈔券真偽；「更永續」，導入永續棉基材、環保油墨、低耗能機器等綠色製程；「更全民」，遴選各領域傑出人士及代表，成立「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」，並納入公民參與機制。

央行提到，有人疑問電子支付這麼方便，為什麼還要改版？現金仍具重要地位，在電子支付服務中斷時，現金是可靠的備援支付工具；且在普惠金融方面，對於無法獲得金融服務或有數位落差的族群而言，現金更是唯一的支付工具。

至於硬幣為何不改版，央行指出，硬幣改版成本高、不具效益，且鑄造新幣將消耗大量資源，增加碳排放，不利環保。再來是硬幣需求逐漸減少，多用於小額交易，隨電子支付普及，需求可能逐年下降。

而針對外傳改版成本將花費500億元一事，央行澄清，這是本行於2017年對新台幣券幣全面改版所概估的成本，其中涵蓋硬幣成本約400億元，因此，「鈔券改版」無成本高達500億元之情事。

