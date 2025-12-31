準備跨年迎曙光！下週冷氣團南下 降雨熱區曝光

生活中心／彭淇昀報導

今天是2025年最後一天，不少人關心哪裡可以迎接清楚的2026第一道曙光。氣象粉專「天氣風險」指出，迎風面中北部及東部雲量仍多，迎接機會低；而中部以南地區大致為晴到多雲，較有機會看到新年第一道曙光。

下週一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣團等級，北部東部將再轉為多雲至陰有陣雨天氣。（圖／翻攝自天氣風險臉書）

2026年首日受到強烈大陸冷氣團影響，迎風面中北部及東部雲量仍多，若要想去迎接第一道曙光的機會低，中部以南地區大致為晴到多雲，較有機會看到新年第一道曙光。苗栗北部及宜花地區維持陰局部有短暫陣雨天氣，臺中以南及臺東為晴到多雲天氣，各地山區局部仍有短暫陣雨發生；另外週四夜晚起至週五北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，上山賞雪請務必留意路面溼滑。

氣溫方面，苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花蓮高溫約21至22度，南部及臺東高溫約23至25度。週四深夜至週五清晨會有明顯低溫發生，預估北部空曠處、近山區及西半部有10至13度低溫，其餘地區低溫約12至14度。

週五（2日）持續受到強烈大陸冷氣團影響，北部東北部維持陰時多雲，局部有短暫陣雨天氣；臺中以南及花東為晴到多雲天氣。南部高溫可上看18至20度，中北部、東北部高溫僅有14度左右，中部高溫約為15至16度，花東高溫約為18至19度；晚間起各地氣溫會更低，北部、西部空曠處局部有10度左右低溫，各地海拔200公尺以上地區都有0至8度機會。

週六（3日）水氣漸減少，北部東部大致為多雲至陰，局部有雨天氣，新竹以南地區為晴到多雲天氣，白天氣溫比前日高1至2度，不過日夜溫差仍大。

週日（4日）冷氣團減弱，各地天氣轉好，除東半部為多雲局部偶雨天氣外，其餘地區大致為晴天；氣溫將再回升一些，苗栗以北及東北部高溫約20度左右，臺中以南高溫約20至24度，夜間至清晨西半部受輻射冷卻影響，局部地區有11至14度低溫，其餘地區低溫約13至15度。

下週一（5日）另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣團等級，北部東部將再轉為多雲至陰有陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲。此外，根據數值模式資料顯示，至1月中旬為止各地氣溫都偏低，冷空氣強度可達冷氣團等級或接近寒流。

