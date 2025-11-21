準備迎小雪…醫揭「3生活模式」祛寒暖身！

生活中心／翁莉婷報導



入秋後天氣逐漸轉涼，受東北季風影響除了帶來綿綿陰雨，全台氣溫也持續下降。明（22）日將迎來24節氣中的「小雪」，這時候的氣溫即使有陽光從窗戶照進來仍會帶有一絲涼意。中醫王大元認為小雪之後身體會進入「冬季保暖、蓄積能量」模式，為避免天氣變化不小心受寒感冒，因此呼籲民眾注意「3生活模式」時刻注意自身保暖。





明起小雪來臨「早晚溫差大」！醫親授3養生模式「早睡晚起」蓄積能量

明天將迎來24節氣中的「小雪」。（圖／翻攝自維基百科）





中醫王大元在臉書分享1則貼文並寫下，小雪之後「陽氣入藏」，身體準備進入冬季保暖、蓄積能量的模式，這時候如果稍為不注意，很容易出現手腳冰冷、腰膝痠軟、疲倦想睡覺的狀況，或早晚溫差引發的小過敏，因此建議民眾遵循以下「3種生活模式」禦寒。

早上可以喝熱豆漿、薑茶暖身。（圖／翻攝自維基百科）





1.「早睡一點，睡晚一點」，讓身體存冬季能量，晚上11點前入睡，太陽升起再起床是最好的養生方式。冬天也是腎經運行的季節，「早睡晚起」能充足腎氣精神也會跟著變好。

2.「早餐要熱，且越簡單越好」。熱粥、熱豆漿、薑茶都是好選擇，此外胃食道逆流者不適合上述方式。儘量避開生菜沙拉、冰咖啡、冷飲、冰牛奶，免得才剛醒來陽氣就消失殆盡。

3.把腳暖好身體就不容易冷，「足浴」是小雪時節最推薦的養生方式，可選擇用迷迭香、陳花椒、桂枝、肉桂、艾葉、老薑等藥材來暖身子，水溫約38至42度，泡10至15分鐘，腳暖、身暖、心也暖。

