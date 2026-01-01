準備迎接入冬最強冷空氣吧！ 這些地區恐有10度以下低溫

強烈大陸冷氣團來襲，氣象署傍晚對雙北宜蘭都發布大雨特報，天氣又濕又冷(圖：資料照，黃麗鳳攝)

今天(1日)下午起，台灣就開始準備迎接今年入冬以來最強一波的大陸冷氣團衝擊了，明後兩天各地氣溫明顯偏低，氣象署發布橙色低溫提醒，下午至明晚新竹以北局部地區將有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。民間氣象專家也表示，這波冷空氣不只氣溫驟降，基隆北海岸及大臺北山區也會有雨，並有局部大雨發生的機率；就連竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區也會有零星局部短暫雨，呈現又濕又冷的天氣型態。

民間氣象專家林得恩，今天在臉書林老師氣象站發文表示，2026的首波降溫，來的又強、又猛！元旦起受強烈大陸冷氣團南下影響，臺灣北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚上起氣溫亦開始下降。天氣是越晚越冷，下午五點半，馬祖已經出現攝氏10.6度低溫，台灣本島的新竹傍晚也已經出現12.6度低溫，預估這樣的寒冷天氣至少會延續到1/4的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱，不過下一波新的冷空氣又將在1/5馬上跟進，整個1月上旬氣溫都是偏低且持續較長，快速降溫也是本波強冷空氣的重要特徵之一，老人及心血管疾病患者更需特別注意保暖、防寒！

除了低溫之外，氣象署也發布了陸上強風特報，由於東北風明顯偏強，今天下午起到明天晚上西部各縣市，以及花東、離島都有機會出現平均風6級以上或陣風8級以上的強風。呼籲戶外工作者要注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。