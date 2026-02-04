準備迎接台積電？「AI先進封裝基地」南科嘉義二期 環評闖關成功

攸關台灣AI晶片先進封裝布局的「南部科學園區嘉義園區二期開發案」，環境部今（4）日召開環評大會，會中委員同意後通過，不過環評委員希望加強地方合作、落實污染總量管制。

環境部今日召開環境影響評估審查委員會，針對國家科學及技術委員會南部科學園區管理局提出的二期基地開發計畫進行審議。南科管理局表示，為了因應全球AI市場的爆發性成長，規劃於嘉義縣太保市設置占地約89.58公頃的二期基地。該基地絕大部分為台糖土地，預計完工後可創造約3500個就業機會。

國科會進一步強調，AI晶片必須依賴先進封裝技術方能完成最終產品，嘉義園區的擴建，正是為了強化台灣半導體產業在全球市場的競爭力。

在審查過程中，資源分配與環境負荷成為環委關注焦點。針對用水問題，開發單位規畫初期將完全由自來水供應，預計自115年起逐步納入海淡水，環委特別要求開發單位，須確保產業用水不會排擠民生需求。

對此，南科管理局長鄭秀絨解釋，雖然目前海淡水標準尚不足以直接用於精密製程，但會持續精進研究，在技術成熟前會以穩定供水為首要目標。此外，由於嘉科一、二期位置鄰近，環委也提醒需注意污染加乘效應，要求園區營運後應強化源頭減量與總量管制。

除了環境議題，環評委員也呼籲科學園區應肩負社會責任，深化與地方政府的在地連結，共同面對氣候變遷與節能減碳等挑戰。鄭秀絨對此回應，目前與嘉義縣政府在交通與防洪整治上已有良好合作，未來園區將進一步回饋地方，包括編列建設補助款、推動低碳運具，並承諾引進周邊農產品進入園區，實現園區與地方共榮的願景。

