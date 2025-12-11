準備退休離開台大！管中閔結束37年「最後一堂課」 學生合照：恭喜榮退

管中閔表示最近上了最後一堂計量課程，同時也預告即將結束學術生涯。（資料照，黃世麒攝）

台灣大學前校長管中閔2023年卸任校長一職，不過仍擔任財務金融系特聘教授，教授計量理論課程。管中閔今（11）日表示，自己本月2日和學生們、同系系主任、專任教授、助理共同紀念「最後一堂課」，37年的計量授課劃下句點，同時也預告「學術生涯即將結束」，貼文曝光後引發熱議。

管中閔在個人臉書發文曬出自己和學生們、系主任、專任教授、助理們的大合照，指出他1989年秋天在美國伊利諾大學開始第一次教授研究所的計量理論課程，1994年秋天開始在台大教學，「37年的計量授課終於劃下句點」；管中閔提到，自己2日上課結束時，大家特別一起紀念了他的「最後一堂課」。

管中閔提到，其實系主任是他返台教書後的第二位博士生，學生們送上的紀念牌相當有心，題詞「春風化雨計卅餘載，桃李芬芳量遍四方」，除了將我國開國元勳之一于右任的字集結而成，還特別嵌入「計量」二字；最後管中閔也預告，「學術生涯即將結束」。

對此，許多學生們紛紛回應，「恭喜老師榮退」、「辛苦了！謝謝老師的教誨」、「雖然最後沒在學術界取得什麼成就，但在老師課堂上學到的知識仍一輩子受益，非常謝謝老師！」、「祝福老師，也感謝老師過去的指導～」、「謝謝Kuan Sir的教導，您永遠是最棒的老師！」、「老師教得最棒了！您的計量是我聽過最有趣的數學課，上課從來不會讓我想睡覺！好懷念您炯炯有神、風趣幽默的計量課！」。

