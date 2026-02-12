準備過年啦！祈福祭祀不再手忙腳亂 開運習俗一次看

（圖／報系資料照）

過年是華人傳統文化中最重要的節日，習俗豐富多樣，家戶戶會進行一次徹底的大掃除，寓意著「除舊布新」，迎接新的一年。並會到寺廟或家裡拜拜，祈求平安、健康、好運。

※農曆十二月廿四日 送神〈國曆2026年2月11日〉

送神一般指的是送「灶神」，灶神又稱「司命真君」、「灶君」、「護宅天尊」，傳說是天上玉皇大帝派駐人間考察人世善惡的神官，年終時再將這一年來考察的結果向玉帝回報。

一般人常會準備一些甜膩的食物來祭拜灶神，希望灶神們能多言善事，少說壞處。傳統中此日祭拜灶神之後都會將湯圓粘於灶上，以祈灶神美言，以前鄉下還會在門上或水缸、倉庫等處粘上湯圓。

「送神」愈早愈好，「接神」愈晚愈好，因此，清早上香放炮祭神，並焚燒甲馬、壽金，以便諸神乘煙火早刻上天。習俗上，諸神神位平日不便輕易移動及清潔，因此在送神之後，趁著諸神昇天述職不在的期間，家家戶戶舉行大掃除，象徵掃除家中一切晦氣之意。但當年家中有喪者，不舉行送神。

※農曆十二月二十九日 除夕〈國曆2026年2月16日〉

除夕通常是在農曆的十二月三十日，但有時臘月只有二十九天，則除夕便是十二月二十九日。除夕是闔家團聚的大日子，因為隔日便是過年，所以在除夕之前，必須將一切都準備妥當，除舊佈新，貼春聯、辭歲拜神明及公媽，在門口前，全家人不分男女老幼，都必須一一跨過火盆，過火盆是除舊佈新的意思，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。當天晚上全家圍爐吃年夜飯，飯後發壓歲錢、守歲，隔天一大早到廟裡進頭香祈求好運等等，已經是成為中國人不變的傳統。

※農曆正月初一日 新正〈國曆2026年2月17日〉

正月初一又叫「開正」、「新正」、「新春」等，從大年夜到初一凌晨，中國人一般有「守歲」的習慣，徹夜不眠，等到開正時刻一到，全家祭拜過神明之後，才能安心入睡。

除夕夜都會守夜到很晚才入睡，但新正這一天必須早起。早餐大家要吃曾在祖先面前供奉過的麵線，以祈求全家健康長壽。清晨祭神用鮮花素果，中午祭神則用牲醴及一碗春飯。春飯就是取其「年年有餘」的意思。

「走春」在初一走出家門是新年的起步，也象徵這一年命運的吉凶，所以有些人會敦請老師根據其生日與干支，算出最吉利的方向，跨出新年的第一步，遇到的第一間大廟寺，向該神明祈求會更靈驗，若又是廟門打開的第一柱「頭香」，那今年當然是好運亨通，無往不利。

※農曆正月初二日 回娘家〈國曆2026年2月17日〉

正月初二是出嫁女兒回娘家的日子，據傳說，已嫁的女兒若是在正月初一就先回娘家，會使娘家變窮。回娘家對出嫁的女兒而言，是件十分令人開心的事，但是回娘家的時候雙手不能空著，必須準備一些禮物，稱為「伴手」或「等路」。娘家兄弟有子女的，也要贈送紅包。

※農曆正月初三日 赤狗日〈國曆2026年2月19日〉

正月初三是民間所謂的「赤狗日」，赤狗指的是熛怒之神，一般都將這一天視為凶日，大家應少出門，容易招來這一年容易是非口角。在台灣民間俗諺中也有：「初一早、初二早、初三睡到飽」的講法。度過忙碌的初一初二兩天之後，大家到了初三都已經筋疲力盡，初三正是可以好好休息的一天。古時候傳說老鼠在此日娶親，所以在晚上都盡量早點上床睡覺，以免打擾了牠們的喜事，鄉下地方的家庭都還會在廚房地上撒些米粒供牠們食用，叫做「老鼠分錢」。

※農曆正月初四日 接神〈國曆2026年2月20日〉

回返天庭向玉皇大帝上報人間善惡的灶君及諸神明，在正月四日返回人間，繼續監督人間的善惡疾苦。所以正月初四為「接神日」。接神的時候，必須在當天下午供奉牲醴與水果，歡迎祂們歸來。一般相信「送神早、接神遲」對自己有利。

若商家初四迎財神，除了準備豐盛的供品外，還必須準備魚頭、茨菇和芋艿等供品，取其諧音「餘頭」、「時至」、「運來」，作為發財的吉兆。金紙還要準備壽金、甲馬金，做為接神明的交通工具。

※農曆正月初五日 開市、接財神〈國曆2026年2月21日〉

正月初五是五路財神的生日，一般商家都喜歡以這天作為年後開張的日子。許多老闆為求慎重，還會敦請大師為其造福，並帶領員工舉行開市儀式。供品要準備酒或甜茶3杯、三牲、甜品、發糕。香蕉、李子、梨子、鳳梨、柿子等五種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「旺」、「市」。

過年期間存在許多的禁忌，而這些禁忌到了初五之後便可以全部解除了，所以稱之為「破五」。神桌上的春飯與甜食等供品可以收起來了，當天也可倒垃圾、掃地。可藉著此時，用紙剪一個窮媳婦貼在垃圾袋上一併和垃圾丟掉，稱為「送窮」。從初一以來的熱鬧與遊興，到此應該告一段落，所以初五又稱為「隔開」。

香蕉、李子、梨子、鳳梨、柿子等五種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「旺」、「市」。（圖／楊登嵙提供）

