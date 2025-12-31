準備選縣長說法被打臉？黃榮利：可以體諒總統的為難

縣議員黃榮利(左)表示能體諒身兼民進黨主席賴清德總統的為難。(取自黃榮利臉書／呂妍庭嘉義傳真)

民進黨嘉義縣長民調初選，「英系」立委蔡易餘與「賴系」縣議員黃榮利網內互打選情持續升溫，針對黃榮利在地方散發平面文宣中提及，身兼民進黨主席賴清德總統曾囑咐他要為嘉義縣長選舉做準備」一事，賴清德今(31日)澄清並無此事，黃榮利得知賴清德的說法，顯得十分訝異，重申真相只有一個，他能體諒總統的為難。

黃榮利表示，他是看媒體報導才知道賴總統否認有說過這句話，但他只是陳述事實，那天協調時，除了總統跟他，還有其他人在場，當天總統確實有叫他準備縣長選舉，1月4日政見發表會時，不排除正式向外界重申這件事，也說相信大家都知道他的為人，不會說這種謊。

廣告 廣告

黃榮利強調，黨內同志在初選，他可以理解、體諒總統的為難。

蔡易餘則說，他知道對手文宣有提到這件事，也是看媒體報導才知道賴總統否認，指兩邊選情都在升溫，這是對手的宣傳，他不會特別去評論，最重要是掌握好自己的選舉節奏，面對縣民，做好自己的論述。

由於黃榮利投入黨內初選之初，即多次提及賴清德曾囑咐他為選縣長做準備，也把這段過往印在夾報文宣上，在初選將進入短兵相接的關鍵時刻，面對賴清德的否認，預期將被對手陣營將拿來做政治攻防議題，對雙方初選選情會造成多大影響？要看發酵程度。

【看原文連結】