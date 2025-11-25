準備長期對付高市早苗？ 彭博：中國下令縮減赴日航班至2026年3月

上海浦東國際機場。路透社



日中關係正因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言陷入緊張之際，外媒今日（11/25）透露，中國政府已指示國內航空公司減少飛往日本的航班數量，直至2026年3月，顯示北京已為兩國間的長期爭端做好應對準備。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，並祭出多項反制措施。美國總統川普隨後於24日、25日接連與中國國家主席習近平和高市早苗通話，讓台灣議題成為三方關注的焦點。

廣告 廣告

彭博社引述知情人士指出，中國於上週發布指令，要求航空公司「暫時」調整航班，暗示此舉可能隨外交情勢變化而調整，而3月底正是全球航空業冬季和夏季航班時刻表轉換的時期。中國民用航空局未回應置評請求。

在中國政府警告公民避免赴日旅遊，並要求航空公司配合的雙重壓力下，從中國前往日本的旅客數量已然下滑。這項政策將持續至農曆新年期間，屆時正值中國海外消費的高峰期。知情人士透露，航空公司可自行決定減少哪些航班及數量。

根據專門研究中國旅遊數據的市場研究機構China Trading Desk統計，潛在遊客取消行程已經持續到2026年4月。機構執行長巴特（Subramania Bhatt）表示：「年終的衝擊如今已蔓延至明年。這顯示人們的預期正在急劇下降，許多旅客不再將其視為短暫的波動。」

在中國飛往日本的航班數量方面，今年12月的預定班次較10月減少逾20%，巴特預料年底前將有超過50%航線遭取消。他表示，目前至少已有12條航線停飛，包括上海、廣州、南京等中國城市飛往名古屋、福岡、札幌等熱門日本目的地的航線，且可能會有更多航線跟進。

中國貿易部門估計，隨著中國遊客取消行程，日本從現在到今年底可能損失高達12億美元的遊客消費額。巴特表示，若取消行程的情況持續以當前速度延續至2026年，累計損失可能將高達90億美元。

根據全球航線網站AeroRoutes數據顯示，中國航空公司做出的改變包含一系列臨時性每週減班，或將航班從大型寬體客機降級為較小的單通道客機。中國東方航空是受衝擊最嚴重的中國航空公司，該公司每年營運近1.6萬個飛往日本的航班。

更多太報報導

【更新】與川普通話20分鐘 高市拒透露是否談及「台灣有事」

「台灣有事」論戰延燒聯合國 日大使批中國「自衛權」說法錯誤

直衝台灣有事最前線！小泉今訪「與那國島」 盼地方支持飛彈、電子戰部隊