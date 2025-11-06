準備開吃！禁宰令將除 阿璋肉圓、阿泉爌肉飯周六開賣

彰化名店「阿璋肉圓」和「阿泉爌肉飯」都宣布將在周六重新開賣肉圓和爌肉飯。（圖／資料畫面）





豬隻禁宰令終於準備解封了，今天起恢復豬隻運送，明天7號開放拍賣和屠宰，彰化名店「阿璋肉圓」和「阿泉爌肉飯」都宣布將在周六開賣肉圓和爌肉飯，預估將有一波報復性消費人潮。

滷鍋裡滷的油亮亮，厚實又大塊的爌肉，香氣四溢放在白飯上，配上店家自製的醃蘿蔔和滷汁，一端上桌，客人立刻大口吃下肚，80年歷史的阿泉爌肉飯，是彰化在地人的早午餐選項之一，受到豬肉禁宰令影響，爌肉飯已經停賣好幾天，好多老顧客連日詢問，這個星期六，店家就會重新開張。

老闆：「大家一定都很期待，豬比較大隻比較肥，脂肪我們都會先去除掉。」

老闆比較擔心，第一個是供應量的問題，怕豬肉供應不穩，再來是肉質問題，爌肉飯的豬肉，選用120到150公斤的成豬，肥瘦比例最適當，禁令期間豬隻持續飼養，可能超過160公斤脂肪過厚，除了阿泉爌肉飯，阿璋肉圓也快可以吃的到。

「非常期待大家都可以做生意了，我們已經預訂了。」

一顆顆飽滿的肉圓，在油鍋裡炸，剪刀劃開，裡面是紮實的豬肉，加上絕配的白醬以及醬油，是老饕的最愛，阿璋肉圓預計星期六重新開店，店內會先做清消，預計會有一波報復性消費，將吸引大批人潮上門解饞。

