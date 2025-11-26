準備開戰？ 美軍在冷戰基地大集結 委國恐慌搶領現金

美國重啟位在波多黎各 冷戰時期基地後，大動作操兵演練，先進戰機不斷起降，參聯會主席也親自前往督軍。面對美國可能隨時開戰，委內瑞拉民眾急忙提領現金，馬杜洛總統則是換上軍服，嗆聲「美國永遠無法戰勝他們」。

美軍近期在冷戰基地大動作集結。（圖／達志影像路透社）

美國重啟波多黎各冷戰時期軍事基地後，展開大規模軍事演習，包括F-35B戰機、AC-130砲艇機、海鷹和魚鷹直升機等先進武器系統頻繁起降，美國參聯會主席凱恩更親臨督軍。這些軍事動作被解讀為針對委內瑞拉的威脅，引發委國民眾恐慌提領現金。面對壓力，委內瑞拉總統馬杜洛身著軍服參加反美遊行，向民眾宣示決心，並在電視節目中聲稱委內瑞拉「無敵」，絕不向美國屈服。

廣告 廣告

美國海軍陸戰隊的F-35B戰機在波多黎各前羅斯福路軍事基地起飛，同時一架美國空軍AC-130砲艇機也降落於此。這座冷戰時期的軍事基地重新啟用後，海鷹、魚鷹直升機以及各式噴射機大量集結，外界傳言美國可能即將對委內瑞拉發動秘密行動。頻繁的戰機起降活動被認為是對委內瑞拉的軍事威脅。

美國參謀聯席會議主席凱恩親自前往這座冷戰基地視察，顯示美方對此行動的重視程度。面對美國的軍事壓力，委內瑞拉展現出堅決的抵抗姿態。馬杜洛身穿軍服出現在國內的反美遊行中，高舉利劍向人民發表演說。他強調：「任何人都沒有藉口，在這個存亡關鍵時刻，不允許失敗。」

除了穩定軍心和民心，馬杜洛還登上電視節目，向美國發出挑戰，表示「他們無法戰勝委內瑞拉，我們是無敵的」，現場觀眾報以熱烈掌聲。擔憂美國真的會發動軍事行動，委內瑞拉自動提款機前出現大排長龍，民眾紛紛提領現金以備不時之需。CBS的民調顯示有70%的美國民眾不支持美軍對委內瑞拉採取軍事行動。儘管如此，美國白宮發言人李威特表示不會容忍毒品走私，預期打擊行動將會持續。同時，美國已將涉嫌走私毒品的委內瑞拉「太陽集團」列入恐怖組織名單。

更多 TVBS 報導

萬兵待命！ 美將展開「南方之矛」打毒品恐怖份子 川普：已下決定

獨裁者變親民喊「愛與和平」 馬杜洛參加青年反美遊行

美「福特號」航艦駛入拉美 1.5萬兵集結 威嚇委內瑞拉

委內瑞拉高調海上軍演抗美！ 放話「手握五千枚俄製飛彈」

