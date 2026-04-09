準備開鍘李貞秀？柯文哲緩頰稱「不要過度逼迫」：給她一點時間面對

黨內高喊開鍘民眾黨立委李貞秀，民眾黨創黨主席柯文哲今天（9日）回應，「大家不要過度逼迫，給她一點時間去面對」。（圖／林煒凱攝）

民眾黨立委李貞秀爭議連連，她先前開直播爆料新竹市長高虹安曾拿創黨主席柯文哲700萬元，民眾黨中評會原預計於今天（9日）開鍘，不過又傳出延期至13日，仍有變數。對此，柯文哲今天受訪時回應，「大家不要過度逼迫，給她一點時間去面對」，至於李貞秀的表現，他也坦言，「社會其實都有在看」，就讓中評會依照制度獨立運作、做出判斷。

李貞秀上任立委後爭議不斷，她先是因未放棄中國國籍，遭行政院機關認定不具立委資格，拒絕備詢，她日前開直播情緒潰堤，失控爆料高虹安拿了柯文哲700萬，慘遭黨內群起激憤撻伐，事後遭移送中評會懲處。

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不過，傳出有中評委在會中要李貞秀「知所進退」自行辭職，李卻反嗆「不可能」，更揚言將告上法院，態度十分強硬，讓會議無疾而終。不料，李貞秀日前又被爆出是當初檢舉高虹安涉貪案的「抓耙仔」，中評會原預計於今天開鍘，但又傳出因仍有中評委在國外，而在希望全員到齊的考量下，中評會決定改期，延後到13日舉行。

對此，柯文哲今天受訪時回應，李貞秀這件事情其實已經拖太久，自己要再聲明一遍，2024年民眾黨提名不分區立委時，特別保留一席給新住民，當時的想法很簡單，就是基於多元、開放的政治價值，新住民不論是陸配或外配，加起來大約有60萬人，若再加上他們的家庭成員，可能超過100萬人，讓這個族群在立法院有一位代言人，自己認為這個邏輯是正確的。

柯文哲說，他一直希望台灣是個共同體，無論是外配還是陸配，在立法院有一席不分區立委，「我認為方向是對的」，但在立法院的表現，還是要回歸個人，也必須接受社會的檢驗，這一點他沒辦法多做評論。

至於外界關切李貞秀擔任立委的表現，柯文哲坦言，台灣政治環境本來就很複雜，民眾黨目前的立委，多半是高學歷、專業背景很強的人，有很多都是教授等級，但他認為未必一定要有很高的學歷才能當立委，比例代表制度，本來就是希望讓社會各個階層、各個族群都有代表，這沒有問題。

柯文哲提到，只是他們可能低估了一件事情，就是在這樣的政治環境裡，有時面對的是非常複雜、甚至惡劣的攻防，不是單純靠專業能力就能應付，這也是現實。至於李貞秀的去留，他則認為，「大家不要過度逼迫，給她一點時間去準備與面對」。

柯文哲提到，中評會本來今天要開會，但他剛剛才知道沒有召開，是因為有成員出國，所以確定改在下週一開會。他強調，民眾黨是一個制度化的政黨，中評會既然是獨立運作的機構，就應該讓它依照制度獨立運作、做出判斷。

最後，柯文哲表示，李貞秀的表現好不好，社會其實都有在看，他認為很多事情就是這樣，人情世故也是一體的，還是要讓制度去處理。



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