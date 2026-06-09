準備領錢！ 財政部曝3時程 第一批「這一天」入帳

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





114年度綜合所得稅結算申報已於115年6月1日截止，財政部最新統計顯示，今年全國退稅金額高達新台幣635億元，創下歷史次高紀錄。隨著課稅級距調整、免稅額與扣除額提高，不少納稅人可望領回更多退稅款。財政部也公布三批退稅時程，其中符合資格者最快將於7月31日收到退稅入帳。

財政部表示，今年綜所稅申報受惠於多項減稅措施，包括課稅級距上調、標準扣除額與免稅額提高，以及每人基本生活所需費用增加，使整體退稅規模攀升至635億元，僅次於歷年最高紀錄。

廣告 廣告

根據規劃，第一批退稅將於115年7月31日辦理，適用對象包括6月1日前完成網路或手機申報的民眾，以及採用稅額試算並透過線上登錄、電話語音回復者；另外，於5月11日前向戶籍所在地國稅局以紙本回復稅額試算資料者，也可列入首批退稅名單。

第二批退稅預定於115年10月30日發放，主要針對採人工申報或二維條碼申報案件，以及於5月12日至6月1日期間以紙本方式回復稅額試算資料的納稅人。

第三批退稅則將於116年1月20日辦理，適用於逾期申報、原本申報為繳稅或不繳不退，但經國稅局核定後確認可退稅的案件。

財政部南區國稅局指出，目前退稅方式分為「直撥退稅」與「憑單退稅」兩種。選擇直撥退稅的民眾，退稅款將於各批次日期直接匯入指定帳戶；若選擇憑單退稅，則由國稅局寄發退稅憑單。退稅金額未滿5000元者，可直接向指定銀行兌領現金；超過5000元則需透過金融機構或郵局辦理存入程序後領取。

為提升退稅效率，國稅局將主動寄發「綜合所得稅直接劃撥退稅同意書」給原本選擇憑單退稅的納稅人，民眾可透過紙本申請或至財政部稅務入口網登錄退稅帳戶資料，改採直撥方式領取退稅款，以避免憑單遺失、忘記兌領或遭冒領等風險。

國稅局同時提醒，近期詐騙案件頻傳，官方絕不會以電話、簡訊、電子郵件通知民眾提供銀行帳戶資料，也不會要求操作ATM、自動轉帳或提供信用卡資訊與密碼。若接獲相關可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線，或致電國稅局免付費服務專線0800-000-321查證，以保障自身財產安全。

（封面圖／東森新聞）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



發薪日為何不能在1號？ 內行人全說了：多2.11%誰想扛

報稅季來了！ 報稅多做1步 有望少繳好幾萬

報稅壓力爆了！ 年收60萬也要繳 網崩潰喊「中慘階級」