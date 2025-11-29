「準備一卡車爛雞蛋和豬屎」迎接鄭麗文 嘉義男涉恐嚇被逮

社會中心／陳韋劭報導

李姓男子被警方依恐嚇罪逮捕。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市黨部今天（29日）在鳳山國中舉辦黨慶活動，一名李姓男子昨天在黨部臉書粉專留言「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，期待鄭麗文來到」，市黨部報警處理，警方獲報火速查緝李男到案。

警方指出，根據留言帳號IP追蹤，追查出該名李姓男子是以本名留言。昨晚8時許，員警前往嘉義李男住處，依涉嫌恐嚇將他逮捕帶回偵訊。

李姓男子在市黨部臉書粉專上的留言。（圖／翻攝畫面）

警方表示，李男自稱因不滿鄭麗文的言論，看到國民黨高雄市黨部臉書上的活動訊息後，才留言抒發不滿情緒，並沒有真的要去丟爛雞蛋和豬屎。全案已依恐嚇危害安全罪移送高雄地檢署偵辦。



更多三立新聞網報導

驚悚瞬撞影片曝！19歲男騎車闖紅燈 女上班族被撞飛倒臥血泊喪命

話時代人物／「吊車大王」超扯爆紅 胡漢龑曝發跡史及感情觀

金門太武山停車場草叢驚見男屍 死者身分曝光

飛美國遭星宇航空拒載！留學生打官司求償31萬 敗訴原因曝光

